谁是阿森纳本赛季的最佳青年球员？

枪手有一些前途不可限量的年轻球员脱颖而出，我们来看看谁在2018/19赛季最令人印象深刻

这是阿森纳经历变革变化的一个赛季。在近年的衰落之后，埃梅里试图让枪手重回英超联赛的顶峰。

再次赢得欧冠资格，以及随之而来的收入，被认为是酋长球场的的重要一环。枪手在过去两个赛季都没能拿到欧冠席位。

这并不是让青年球员进入的最佳时期，新任主帅往往会更看重球员的经验。在争取欧冠时，这种操作也更保险。



但在过去的12个月里，阿森纳也出现了一些意想不到的。在这里，Goal总结了2018-19赛季在酋长球场给人留下深刻印象的三位青年球员。



3.布卡约·萨卡

对于17岁的布卡约·萨卡来说，这是一个令人难以置信的赛季，他完成了自己的英超首秀。

当他在新年当天枪手对阵富勒姆的最后七分钟登场时，他成为了第一位征战英超的2001年出生的球员。

这是萨卡的四次一队出场之一，他在阿森纳对阵沃尔斯克拉的欧联比赛中完成首秀，酋长球场在主场拿下1-0的比分。

年轻的边锋是一个非凡的天才，阿森纳认为他可以继续提升，成为顶尖选手。毫无疑问，国外的俱乐部已经对他很有兴趣了。

尽管只有17岁，他已经在本赛季为永贝里g的U23队伍出场20次，打入5球，并创造7球。

谈到萨卡时，队友乔·威洛克表示：“他是一名出色的球员。在训练营中我们就知道他是我们当中最有天赋的球员之一。

“他的速度非常快，如果你让他发挥自己的优势，他往往会难以阻挡。”

萨卡上赛季还为U18队出场4次，打入5球。他在U21的4场联赛锦标赛中也攻入一球。

2. 乔·威洛克

鉴于本赛季他在U23队的优异表现，乔·威洛克在一线队仅有五次出场，可以说是时运不济了。

这比他在2017-18赛季温格治下的出场少了6次，他自己也惊呆了。因为他在埃梅里给他机会时都表现不俗。

在本赛季的五次一线队出场中，威洛克打进三球。他在欧联对阵沃尔斯克拉时，在基辅打进精彩的一球，并且在足总杯第三轮阿森纳3-0战胜布莱克浦的比赛中独中两元。

但从1月初在布卢姆菲尔德路球场打进两球后，威洛克直到本赛季英超最后一天才再次首发，在Turf Moor球场首发出战伯恩利。

他的另一次出场是在2月，枪手2-1领先哈镇的情况下，他得到了可怜的两分钟时间。

尽管本赛季他在阿森纳一线队的出场极为有限，但对于威洛克而言，这仍然是一个令人印象深刻的赛季，在永贝里的带领下，他在U23队伍里也踢出了新的水平。

他在英超U23联赛中出场13次，进球7粒，贡献2次助攻。在两场比赛中，他还在U21的两场联赛锦标赛中打入3球。

1.马泰奥·贡多齐

这位法国小将在英格兰的首秀赛季表现非凡。

贡多齐是去年夏天阿森纳五位引援当中的最后一个，来得毫无预兆。700万英镑从洛里昂加盟枪手的他有点出人意料。

这位“儿厂梦”球员是由枪手前引援主管斯文·米斯林塔特抢到的。阿森纳击败诸多俱乐部，签下了这位巴黎圣日耳曼青训球员。

埃梅里当即表态，贡多齐可以加入一线队。但从法乙初入英超的他，被认为得先在这个赛季适应适应。

但从他在新加坡对阵PSG的季前赛首发的那一刻起，贡多齐便展现出了自己的过人之处。

他毫不怯场。事实上，他手到擒来，并且在整个夏天延续了这种状态。在英超新赛季的开幕战上，他为自己赢得了首发对阵曼城的机会。

他在枪手的各项赛事中出场47次，只有奥巴梅杨、拉克泽特、伊沃比和埃雷拉的出场比他要多。

贡多齐的出场在后半赛季确实有所下降，但这可是一名20岁的年轻人登陆英超的首个赛季啊。

他在英超联赛中完成了1598次传球，在队内仅次于穆斯塔菲（1765）和扎卡（2245）。

他在铲球方面排名第四（44次），在拦截方面排名第五（30次）。

贡多齐仍有很大的提升空间，尤其是在他首发时，在最后30分钟的进攻当中他非常引人注目。

他在上赛季的47场比赛中只打进一球，助攻也仅有3次。这些数据必须得到提升。作为一名球员，他正在越来越成熟，绝对不会令大家失望的。