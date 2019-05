谁是曼联本赛季的最佳青年球员?

在一个值得忘记的赛季中,一些青训人才的崛起,成为了老特拉福德的一大幸事。

当索尔斯克亚在12月来到曼联时,他坚决表示,自己会在必要时给予年轻球员机会。尽管到目前为止,挪威人在老特拉福德的执教并未受到充分认可,但毫无疑问,他对于青训队员的承诺全都实现了。

钟塔西、詹姆斯·加纳和梅森·格林伍德都在索尔斯克亚的带领下首次亮相一队,而安赫尔·戈麦斯也在18个月之后重返英超。

除此以外,曼联梯队也颇有再起之势。D'Mani Mellor,Di'Shon Bernard和Brandon Williams等球员被提升进预备队,而Dion McGhee,Dylan Levitt和Mipo Odubeko等球员也继续在该体系下进步不断。

在这里,Goal选出了本赛季曼联最耀眼的三位U21新星。大家一起来看一看吧。

3.钟塔西

钟塔西近几个赛季的进步在今年1月份获得了真正的回报。当时这位19岁的球员在足总杯对阵雷丁的比赛里首次亮相成年队。他还参加了曼联客场逆转巴黎圣日耳曼的欧冠比赛,并在两场英超比赛中再次亮相。

荷兰人5月份在对阵哈德斯菲尔德的比赛中表现格外引人注目,他无畏的进攻风格是曼联在下半场惨淡表现中最大的威胁之一。

在青年级别里,他一次又一次证明了自己的不同凡响。在曼联战平富勒姆、客场战胜米堡以及赢下桑德兰和纽卡的U23比赛中,钟塔西都打入了关键进球。当曼联进入青年欧冠16强时,他还在对阵瓦伦西亚和伯尔尼年轻人的比赛中打入进球。他在所有青年级别的24场比赛中打入了10球。

他标志性的外表,灼热的速度和进攻直觉让他在曼联一队上场时受到球迷的热情拥戴,他的名字在老特拉福德东北看台唱响,球队也迅速获得了胜利。现在我们一起来,“一个钟,我们只有一个钟!”( "One Chong, we've only got one Chong!")

2.詹姆斯·加纳

在17岁的詹姆斯·加纳二月首次出场对阵水晶宫时,索尔斯克亚没有对他进行过分保护。

“我相信他有机会拥有一个美好的未来,”索尔斯克亚在塞尔赫斯特公园以3-1战胜对手后说道。“他知道我们信任他。我们相信他会成为下一个迈克尔·卡里克。我知道他很年轻,我知道把孩子们与卡里克这样的伟大球员进行比较有点不公平,但他们在同一个模子里。”

这位年轻人肯定拥有卡里克那样的冷静头脑,他在公园球场体现出的成熟气质,是他在一个赛季多个级别中历练出来的。他的预判能力和传球范围,也使他成为未来几个月或是几年内曼联一队的有力竞争者。

本赛季他有时会在Neil Ryan的U18青年队中担任中后卫,并在12月终结了切尔西连续五年在青年足总杯的统治地位。总而言之,加纳在2018-19赛季打了27场比赛,在对阵利物浦的一场比赛中,最后打入制胜点球,并且在青年欧冠4-1战胜尤文图斯的比赛中进球。

1.梅森·格林伍德

梅森·格林伍德可能是过去几十年里曼联青训培养出来的佼佼者。本赛季他在青年级别的29场比赛中的30个进球,也只是他得以在一队崛起的一个侧面罢了。

这位17岁的球员左右脚都能踢,速度很快,精力也很集中,他在过去的12个月里已经攻破了许多防线。他在青年足总杯中对切尔西打进制胜的帽子戏法,是曼联整个俱乐部本赛季的高光时刻之一。

“梅森是比赛的终结者,这很明显。你可以看到他的进球,在场上充满威慑力。”U18教练Neil Ryan说道。“我们的出色远远会在场上和场下照看着他。而作为教练组,我们的任务就是确保让他能再上一个台阶。这对他来说是一个挑战,一个很棒的挑战。过去的四五个月他表现优异,我们必须继续在他身上下功夫。“

此后,格林伍德前进的步伐越来越快,他在王子公园球场的欧冠比赛最后时刻首次亮相,然后在本赛季最后一场对阵卡迪夫城的英超比赛中打满了90分钟。而在那个令人失望的下午,格林伍德是红魔阵营里最激动人心的存在。对于这么一个持续进步的球员而言,未来应该会有更多机会让他在重大场合登台亮相。