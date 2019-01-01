谁是意甲年度最强轰炸机？拉齐奥神锋数第一！

拉齐奥神锋因莫比莱，成为了整个2018年度意甲进球最多的球星。

谁是2018年度整个意甲联赛中进球最多的前锋呢？答案可能会让一些不太熟悉意甲的人出乎意料，他就是拉齐奥头号射手因莫比莱。

因莫比莱在整个2018年打进了23个联赛进球，高居意甲年度进球第一，虽然他在新赛季没有太多的进球，但凭借上赛季和伊卡尔迪共享最佳射手的表现，他还是能够占据年度第一的位置。

占据第二的，正是和因莫比莱共享金靴的阿根廷前锋伊卡尔迪，他的2018年度进球为21个，仅比因莫比莱少2个，而最近连续9场比赛进球的夸利亚雷拉，则打进了19个进球，排在第三位。

排在第四位的是那不勒斯前锋默腾斯，他打进了16个年度进球，而在12月份打进9个进球的哥伦比亚神锋杜万·萨帕塔打进了15个年度进球，排在了第五位。

出现在榜单第六位的，是万众瞩目的C罗，他仅仅用了半个赛季，就打进了14个联赛入球，同样打进14球的还有那不勒斯队的米利克。

而排在第八位打进13球的有只有半个赛季就征服热那亚的皮亚特克、都灵前锋贝洛蒂，排在第九位的伊瓜因、帕沃莱蒂、小西蒙尼都打进了12个进球，排在第10的库特罗内打进11球，排在第11位的因西涅、伊利契奇、安特努奇、因格莱塞、迪巴拉、哲科、米林科维奇都打进了10个球，而排在第12位的云代尔、卡普托、曼朱基奇、波利塔诺都打进了9个进球。