谁动了我的奶酪 看卡塔尔勇夺亚洲杯

回顾本届亚洲杯，谁能想到，卡塔尔只丢了一个球。青训+规划是卡塔尔足球发展的主旋律。

本届亚洲杯开幕前，目前在卡塔尔踢球的前巴萨球星哈维做客电视节目时曾给出了自己对于本届亚洲杯的预测，在他的想象中：卡塔尔在四分之一决赛中淘汰太极虎韩国队、在半决赛中送澳大利亚回家、最终在决赛力压日本队夺冠。这在淘汰赛开始前被人们当作笑谈，我们都觉得卡塔尔无法战胜强大的韩国队——毕竟在2018年俄罗斯世界杯亚洲区预选赛十二强赛上，卡塔尔是被中国队“刷卡”拿分的角色。

但让人没想到的是，哈维的预言成真了。现场数以千计的日本球迷沉默着，他们或许嘴张的大大的，或眼神空洞用手狠狠搓着脸，谁也不会想到让他们发自内心感到骄傲的队长吉田麻也被卡塔尔那些名不见经传的小将们屡屡戏耍。日本主帅森保一恐怕也想不到自己的得意弟子们会迷失在阿布扎比扎耶德体育城体育场，还记得赛前接受采访时他曾“谦虚”地说希望和队伍一起将冠军带回家，但是不太在意个人纪录，希望能够和所有支持这支球队的人一起欢庆胜利。所以必须要把准备工作做好，才能在与卡塔尔的决赛上有最好的表现。

显然日本队没有做好准备。第12分钟，出生于非洲苏丹，年仅19岁的莫埃兹-阿里破门，日本0-1卡塔尔。这是一脚倒钩世界波，的确精彩绝伦，但是之前发生了什么？22岁的阿克拉姆-阿菲夫在两名日本球员的眼皮底下左路起球传中，之后球越过禁区内的两名防守球员，阿里在充分地调整下从容倒钩破门，在他身后的是佩戴队长袖标的吉田麻也。

比赛第27分钟，卡塔尔再下一城！阿菲夫送出斜传，阿卜杜勒阿齐兹-哈特姆左脚超远距离世界波打入球门远角！我们可以看到，奋起封堵却无能为力的，还是队长吉田麻也。

比赛第83分钟，卡塔尔锁定胜局！禁区内队长吉田麻也防守高空球时手球送点，裁判再VAR提醒后观看回放并判罚点球，阿菲夫主罚骗过门将轻松将球打入左边！日本1-3卡塔尔。

回顾本届亚洲杯，谁能想到，卡塔尔只丢了一个球。

日本的改变还在进行时

现年31岁的吉田麻也带着年轻的日本队在摸索中前行，昔日的队友香川真司、长友佑都早已离开主帅森保一的法眼：堂安律、富安健洋等小将占了队中的半壁江山，除了门将位置，日本队的阵容在尝试年轻化的革新。其实不只是日本队，早早出局的菲律宾队、折戟四分之一决赛的中国队和越南队，都在不断的试错中成长。森保一无疑也想改变，但小孩子们还需要成长的过程。看到昨晚的吉田麻也，我总能想起郑智。变化来得有些突然，快得有些窒息。

其实这也是亚洲杯的主旋律。首轮传统劲旅澳大利亚惨遭名不见经传的约旦队1-0羞辱，再比如首轮东道主阿联酋靠着点球大礼才在家门口1-1逼平巴林队，一向被称为亚洲足球的“鱼腩”印度队，竟然能够连进四球碾压泰国队…不由得让人感叹：鱼腩球队越来越少了。亚洲足球已经大不同，这是本届亚洲杯全部比赛结束后给人的直观感觉。

防守反击赢天下？

亚洲杯决赛的赛场上，日本队全场控球率高达62％；全场危险进攻41次，是卡塔尔的三倍；角球13个，卡塔尔全场的角球还不到这个零头。但是，从数据看来十分被动的卡塔尔队却从容地赢了日本队两个球。

在世界赛场来看，强队打防守反击已经不是新鲜事，防守反击是赢球的利器，这也被亚洲弱队所学习。传控已死？我们不能妄下结论，但是亚洲杯的赛果告诉我们：防守反击正盛。如果卡塔尔在这场比赛中抓住所有极具威胁的反击机会，西亚新贵能至少五度攻破日本的大门。

改变最快的方式是正视自己，这样才能对过去释然，从而迅速地发展

卡塔尔有常住人口264万，其中卡塔尔公民约占15%，大约只有40万，但卡塔尔最不缺的就是钱。他们针对自己的缺点，以钱为基础基调来解决了几乎所有的问题。

在2004年，卡塔尔为了提高本国运动员的整体水平，花费巨资在首都多哈建立了一所名为阿斯拜尔的运动员培养学院。这个在沙漠中建立起的足球学院，在之后为卡塔尔不断输送足球人才。阿斯拜尔青训学院不仅给卡塔尔年轻球员们提供全方位的训练与保障，而且他们还通控股欧洲卫星俱乐部的方式为青训体系培养的的优秀学员提供在高水平赛场训练与比赛的机会。

莫埃兹-阿里，阿克拉姆-阿菲夫，阿西姆-马迪博，塔里克-萨勒曼，巴萨姆-拉维五人就出自阿斯拜尔青训学院，现在他们已经坐稳国家队主力之位。其中19岁的莫埃兹-阿里在本届亚洲杯中一人包揽9球，成为本届杯赛射手王，打破了代伊单届亚洲杯进球记录。赛事助攻王阿克拉姆-阿菲夫也展现了无限的潜力。

足协给予俱乐部巨额补贴用来引进大牌球星效力本国联赛，像哈维这样的大牌球星都会选择在职业生涯末期来到这个神奇的地方；同时卡塔尔不断规划南美球员用以增加国家队实力，塞巴斯蒂安就是归化球员中的明星球员。

亚洲杯之前，卡塔尔夺得亚洲杯冠军的赔率和国足相同。在亚洲杯结束后，卡塔尔跃升至亚洲第五。卡塔尔花了十多年时间，走上了“青训+归化”的道路。如今，他们力压群强收获了一座亚洲杯冠军。三年后的卡塔尔世界杯，作为东道主的卡塔尔队依然将以亚洲杯这批球员班底为中坚力量，他们的表现值得期待。

其实最值得国足学习的球队就是卡塔尔了。曾经的卡塔尔足球基础差，人才少，但他们正视了自己的问题并且用自己的办法搞定了这个问题。我们想想国足，阵容年龄大意味着人才匮乏，我们的联赛不缺钱，相比于卡塔尔，我们的人口很多。

侯永永、李可等归化球员已经就位，归化的道路已经开始起步，接下来的重头戏就是青训。未来几年，对中国足球可能很痛苦，我们很久都没有当年孙继海和郝海东那些亚洲明星球员了，我们只能花时间花精力再去培养，但我们不能奢求立马就能获得回报。这会是一个很长的过程，究竟何时中国足球才能为苦苦等待的球迷们打造出一所类似拉马西亚或阿斯拜尔这类可以不断为国家输送优秀球员的青训学院？我们期待着有一天，中国队能走出适合自己的发展道路，重回亚洲巅峰。