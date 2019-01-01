谁不想天天放假呢？枪手扎球王携爱妻齐享瑞士雪景

阿森纳球员扎卡在上周末得到轮休，他与妻子回到瑞士享受人间美景。

阿森纳球员格拉尼特·扎卡和妻子莱奥尼塔·莱卡一起回到了他的祖国瑞士，开始了他的滑雪之旅。

这对夫妇住在阿罗萨库尔姆阿尔平Spa酒店，这是一个五星级度假胜地，在深山提供最美好的风景。

在阿森纳周末做客布莱克浦的足总杯比赛中，扎卡得到了轮休，他决定利用这段时间和莱奥尼塔呆在一起，两人穿上冬装愉快地滑雪。

尽管他们花了大量的时间来提高自己的滑雪技巧，并且相互鼓励，酒店方面还是给了他们大量的帮助，以确保他们有最好的体验。

莱奥尼塔在其Instagram页面上写道:“雪中漫步是如此美妙，今天真是太美好了!”

如果你想跟扎卡一样享受浪漫的雪中之旅，那么你可能需要了解一下，这家酒店的房价每晚可以成本高达1700磅。

滑雪对于这位英超球星来说是一个难得的放松机会，而他们似乎也更喜欢享受滑雪后的热巧克力。

好在阿森纳也并没有受到扎卡缺阵的影响，威尔洛克的梅开二度帮助年轻的枪手轻松淘汰布莱克浦。

扎卡将会在本周六的比赛中复出，届时阿森纳将在与佩莱格里尼的西汉姆联进行伦敦德比。

阿森纳目前排名第五，比排名第四的切尔西落后3分。主教练埃梅里深知球队为了前四已经不容有失。