诺维奇帽子戏法英雄普基：铁了心想进第三个球

由于芬兰人的英勇表现，英超升班马在第二轮联赛取得了不错的反弹，他说这场胜利对他们很有帮助。

在周六加纳利3-1战胜纽卡斯尔联的比赛中，诺维奇队的帽子戏法英雄普基承认他偷了球以便保证第三粒进球的发生。

这支英超新球队从首场输给利物浦的比赛中恢复过来，赢得了自2014年降级以来的首场英超冠军联赛。

普基是一名芬兰国脚，上赛季以29粒进球在足球联赛中领先，现在他在英格兰顶级联赛的第一个赛季就有4粒进球，但他说，他个人的进球与他所在的俱乐部得到的3分相比微不足道。

“这是我在诺维奇的第一个帽子戏法，我很高兴，这就是我们今天来到这里的原因。”29岁的前锋赛后说。

“这对我们来说是一场伟大的比赛，我们完全配得上胜利，所以显然我们很高兴。”

“上个赛季我进了很多球，但我从来没有有过帽子戏法。”

“这就是我一直想做的事情，我想我偷了托德(坎特威尔)的球，我甚至不确定我有没有想要传球，我只是想要进第三个。”

普基知道他的球队在下周与切尔西的比赛中所面临的挑战有多大，但是他说像坎特威尔这样的球员，在对喜鹊的比赛中助攻他打入两球的球员，将会帮助他们继续留在顶级联赛。

“这对我们来说是一个很好的开始，对我个人来说也是，所以我很高兴，下周是一场重要的比赛，所以我们可以为下一场比赛带来很多积极的东西。”

“托德在季前赛和对利物浦的比赛中都表现得很好，所以和他一起踢球很开心。”

“和其他球员一样，很多时候他们一直在试图找到我，所以我很享受和队友们一起踢球。”

这位前锋在休赛期间在卡罗路签下了一份长期合同，他说东英吉利的主场球迷将是球队本赛季的关键。”

“这真的很重要，我们想在主场赢得很多比赛，有了球迷们的支持，在那里踢球很神奇，早早进球得分也很神奇。我们可以以此为基础。”