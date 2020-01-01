诺坎普继续伟大 马尔科姆：梅西掩盖巴萨的问题

这名巴西前锋在诺坎普的日子里挣扎着想要有所作为，但是他对俱乐部的未来并不感到遗憾和担忧。

梅西的能力确实掩盖了巴塞罗那的问题，马尔科姆承认，但他并不是坎普诺乌唯一一个在困难时期帮助球队保持“伟大”的超级巨星。

西甲豪门目前正经历着一段考验期，2019- 2020赛季的比赛并没有按计划进行。

其他球队

教练席发生了变化，连续两年的联赛冠军得主埃内斯托·巴尔韦德被基克·塞蒂安取代，而皇家马德里则把他们的主要对手挤出了积分榜的首位。

关于六次金球奖得主梅西的离队言论也浮出水面，有人认为是因为阿根廷人对加泰罗尼亚的生活越来越失望。

南美人仍然是巴萨的护身符，在他最近的一场比赛中有三次助攻。

马尔卡姆在2019年夏天离开巴萨加盟泽尼特，他承认这位历史上最伟大的球员的存在帮助巴萨掩盖了裂痕。

他告诉《马卡报》：“是的，掩盖了一些。但是和里奥在一起的还有路易斯·苏亚雷斯、安东尼·格里兹曼、伊万·拉基蒂奇、弗兰基·德容、阿图尔、比达尔……还有很多其他的球员。不仅仅是梅西，而是整个团队。”

“梅西是世界上最好的球员；有时他会做一些疯狂的事情，帮助巴塞罗那走出困境。”

“这就是为什么有时当他们谈到巴塞罗那的时候，他们会提到梅西。因为他所做的一切都很正常。”

马尔科姆在巴萨度过了一个孤独的赛季，他没能发挥出应有的影响力，但他希望无论球场内外有什么问题，这位全球重量级球员都能保持竞争力。

这位巴西前锋补充道：“巴塞罗那有伟大的球员。他们可以保持冷静，因为无论谁去踢球都是好球员，他们有的是伟大的球员。”

“在巴塞罗那，球员加盟，球员离开，球员留下。没关系。巴塞罗那不会有太大的改变，体制也不会有太大的改变，它永远是一家伟大的俱乐部。”

马尔卡姆在2018-19赛季只代表巴塞罗那出场24次，他从波尔多高调地来到这里，但他并不后悔自己在西班牙足球的时光。”

“唯一让我难忘的是，每次我有机会的时候，我都做好了上场的准备——没有人能否认这一点。”他说。

“当我在球场上的时候，我付出了一切；我做得很好，我给了比赛更多的能量。”

我离开的时候有点难过，但我知道我已经实现了我的梦想。我参加了欧冠联赛，在对阵皇家马德里的比赛中打进一球，我冷静地离开了，因为我做得很好。”