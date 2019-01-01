诺坎普球场外爆发冲突 九人因暴力行为被捕

在皇家马德里和巴塞罗那0-0打平后，有人被逮捕，有报道称有人在场外受伤。

周三晚上皇家马德里和巴塞罗那之间的比赛后，抗议活动演变成暴力活动，诺坎普外有若干人被捕，并有受伤报告。

在这场没有进球的平局之后，警察和抗议者在场外开始发生冲突，示威活动继续围绕着加泰罗尼亚分离主义运动。

警方消息人士告诉够力足球，已有9人因向执法人员投掷物品而被捕。

这两个老对手之间的比赛原定于10月26日举行，但西班牙足协决定推迟开赛两个月，因为巴塞罗那发生了激烈的抗议活动，抗议活动涉及判处加泰罗尼亚分裂运动的几名关键人物监禁。

比赛本身在球场上基本没有什么波折，但当球迷把黄色的球扔到球场上时，比赛确实出现了短暂的延迟。

随着比赛的结束，球员们只能看着球迷们展示的支持加泰罗尼亚独立的舞蹈，其中包括写有“西班牙，坐下谈谈”和“自由”字样的横幅。

场地本身充满了黄色和红色，这两种颜色与加泰罗尼亚独立运动联系最为紧密。

“比赛很紧张，我注意到有些黄色的球掉了下来。”巴萨教练埃内斯托·巴尔韦德赛后说：“但仅此而已。我们试图给人一种正常的感觉。”

当比赛接近尾声时，诺坎普球场的扩音器发出通知，要求球迷避开某些出口，因为示威者已经在球场外放了火。

当终场哨声响起，抗议者和警察之间的冲突加剧。报道称，戴面具的抗议者点燃了垃圾箱，并向警察投掷石块和玻璃瓶，警察则用泡沫子弹回击。

据法新社报道，有21人在冲突中受伤，其中6人需要送往医疗中心接受额外治疗。

在西甲联赛中，巴塞罗那和皇家马德里在17场比赛后都积36分，目前仍处于僵局。

本赛季的第二回合比赛将于3月1日在马德里的伯纳乌球场举行。