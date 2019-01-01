诺伊尔驳斥与国门队友不合传闻：我们没有问题

这名拜仁慕尼黑的球星说，这两名德国门将在国际赛场上是“队友，而不是竞争对手”。

诺伊尔坚称，关于他与德国队门将特尔施特根不和的说法是言过其实的。

今年早些时候，拜仁慕尼黑的一号门将诺伊尔批评了巴萨的首席门将，因为后者对没有更多地为国家队效力感到了失望从而做出了“不恰当”的评论。

然而，诺伊尔后来谈到了特尔施特根的能力，他在诺坎普已经成为世界上最好的门将之一，这位前沙尔克门将说他们之间从来就没有问题。

诺伊尔说：“原则上讲，这太过分了。我和马克从来没有矛盾。”

“我们一起为国家队训练，但当他在巴塞罗那或者我在拜仁踢球时，我们都不会打电话给对方，我们都希望自己好运。”

“我们一起吃早餐，进行正常的交谈——作为队友，而不是作为竞争者。我们每个人都努力为团队展示我们最好的表现，这样我们才能成功。”

“这很重要，因为我们是一个团队。在足球比赛中，它不像手球比赛那样需要鼓掌和拥抱。足球是一种不同的文化。”

有消息称，如果德国赢得2020年欧洲杯，33岁的诺伊尔可能会从国家队退役——这是迄今为止他一直未能获得的一项重要奖杯。

当被问及他的退休计划时，诺伊尔回答说:“我保留这个问题，因为我关注我的健康，想看看我的状态，我是否享受一切。”

德国队将于2024年主办欧洲杯，诺伊尔也表示有可能依然作为德国队的其中一员:“我身体很好，已经准备好了！”

本赛季，诺伊尔一直为拜仁在德甲联赛中效力，他重新找回了自己的最佳状态，帮助球队再次在多项赛事上为奖杯而战。

德国冠军目前在联赛中排名第三，落后领头羊莱比锡4分，落后第二名门兴格拉德巴赫2分。

诺伊尔在拜仁冬歇前的最后一场比赛中没有失球，周六的安联球场，约书亚·泽克齐和塞尔日·格纳布里的进球帮助拜仁2-0战胜沃尔夫斯堡。

与此同时，在西甲4:1战胜阿尔维斯的比赛中，特尔施特根为巴萨首发出场，确保了巴尔韦德的球队在积分榜上领先皇马2分。