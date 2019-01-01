诺伊尔：如果没人再需要我 我就会退役

33岁的诺伊尔说，他仍然雄心勃勃，渴望获胜，因为他打算延续他的职业生涯。

曼努埃尔·诺伊尔表示，当他觉得拜仁慕尼黑和德国不再需要他时，他将退役。

这位33岁的门将近年来一直在与伤病作斗争，并面临着长时间的缺阵，但他仍然是俱乐部和国家队的首选门将，同时还是两队的队长。

自2011年加盟拜仁以来，诺伊尔代表德国国家队出场89次，代表拜仁出场超过340次。

然而，这位拜仁球星知道他需要什么来结束他的职业生涯。

“当你的经验和你的球员需要你的时候，这就会驱使你前进。我有一种感觉，国家队是非常需要我的，每个人都为我在这里感到高兴。很明显，我必须通过我的表现展现出来。”

他补充道：“（我的运动寿命长度）是我热爱这项运动的结果。当我在球场上训练或比赛时，它让我很兴奋。这对我来说是一个巨大的成就。我33岁了，但是当我在球场上的时候，我总是觉得我可以提高我的守门技术。和九、十年前一样，我仍然对那些没有成功的事情耿耿于怀，但我仍然对那些成功的事情感到高兴。这些迹象对我来说很重要。也就是说，我仍然雄心勃勃。只要我的身体能做到，我就想踢，我很开心，我感到被需要。”

诺伊尔将在与拜仁的合同到期时年满35岁，他注意到自己的身体在随着年龄的增长而变化，但他已经调整了自己的训练风格，以帮助自己保持在比赛的顶级行列。

“在年轻的时候，你不需要做那么多来保持健康。”他补充说：“这是改变。我已经注意到了这一点，所以我会密切关注我所做的事情以及我的处事方式。”