诺伊尔：努贝尔不影响我续约 1号归谁全看主帅
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Getty/Goal
追随诺伊尔的脚步，又一位沙尔克门将努贝尔也选择从沙尔克转会加盟拜仁，不过他会在沙尔克效力到本赛季结束，再以自由身离队。
尽管诺伊尔对于这位与自己经历类似的未来队友表示了欢迎，但23岁的努贝尔比起33岁的德国国门，显然会还有更长远的未来。诺伊尔现在与拜仁的合同会在2021年到期，有报道称两边已经展开续约谈判，但努贝尔的加盟也让外界对于诺伊尔的未来产生了疑虑。
拜仁全队目前正在卡塔尔冬训，诺伊尔也在训练营中接受了记者的采访：“努贝尔的转会与我的续约无关。”
“当然我会对（合同）提出要求，我脑子里已经有了想法，但我不会说出来。”
“这是俱乐部做出的前瞻性决定，努贝尔是一名能力非常出众的门将。”
“很多因素都很重要，但对我而言最重要的，是如何在弗里克麾下继续下去。”
“我有想与球队一起实现的目标，和弗里克共事真的很有趣。在这支球队，我们可以做到任何事。”
“俱乐部一直很欣赏我。虽然目前我们还没有完成续约，但我并没有感到时间上有什么压力。”
而就努贝尔可能对自己手中的1号球衣产生的威胁，诺伊尔继续说道：“我并不是多余的，我才是主角，我总是希望上场的。这不是我作为球员可以做出的决定，这是教练的决定。未来也是如此。”
卫冕冠军在冬歇期前排在积分榜第三，落后领头羊莱比锡4分，距离排名第二的门兴也有3分差距。