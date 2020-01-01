诺伊尔：努贝尔不影响我续约 1号归谁全看主帅

前沙尔克队长会在赛季结束后来到安联球场成为了诺伊尔的竞争对手，但后者强调，新援的到来并不会影响他对续约的决定。

追随诺伊尔的脚步，又一位沙尔克门将努贝尔也选择从沙尔克转会加盟拜仁，不过他会在沙尔克效力到本赛季结束，再以自由身离队。

尽管诺伊尔对于这位与自己经历类似的未来队友表示了欢迎，但23岁的努贝尔比起33岁的德国国门，显然会还有更长远的未来。诺伊尔现在与拜仁的合同会在2021年到期，有报道称两边已经展开续约谈判，但努贝尔的加盟也让外界对于诺伊尔的未来产生了疑虑。

拜仁全队目前正在卡塔尔冬训，诺伊尔也在训练营中接受了记者的采访：“努贝尔的转会与我的续约无关。”

“当然我会对（合同）提出要求，我脑子里已经有了想法，但我不会说出来。”

“这是俱乐部做出的前瞻性决定，努贝尔是一名能力非常出众的门将。”

“很多因素都很重要，但对我而言最重要的，是如何在弗里克麾下继续下去。”

“我有想与球队一起实现的目标，和弗里克共事真的很有趣。在这支球队，我们可以做到任何事。”

“俱乐部一直很欣赏我。虽然目前我们还没有完成续约，但我并没有感到时间上有什么压力。”

而就努贝尔可能对自己手中的1号球衣产生的威胁，诺伊尔继续说道：“我并不是多余的，我才是主角，我总是希望上场的。这不是我作为球员可以做出的决定，这是教练的决定。未来也是如此。”

卫冕冠军在冬歇期前排在积分榜第三，落后领头羊莱比锡4分，距离排名第二的门兴也有3分差距。