诺丁汉森林图谋换帅拼冲超 球迷发动运动力挺主帅

诺丁汉森林目前排名英超第十，但距离升级附加赛区仅三分之遥。但俱乐部高层认为现任主帅卡兰卡的冲超计划计划过于保守，希望能找一名野心勃勃的主教练取而代之。

老牌英超俱乐部诺丁汉森林自1998-99赛季从英超掉队以来，已经在低级别联赛沉寂20年。由于本赛季英冠诸队实力平均，冲超形势混沌，也让森林队高层萌生冲超的想法。

但联赛赛程过半后，森林队仅位列联赛第十，不过距离升级附加赛区仅三分之遥。然而俱乐部高层对于这样的成绩仍不太满意，有计划要罢黜现任主帅卡兰卡。

这一消息传出后，诺丁汉森林的球迷一边倒地力挺卡兰卡，甚至在推特上发动“别解雇卡兰卡”的自发护帅行动，呼吁更多球迷站出来发声并向俱乐部施压。

另一方面，尽管在节礼日与诺维奇的比赛中无法守住领先三球的优势，但卡兰卡麾下大部分球员也透过短信方式向主帅表达支持。

英冠向来是最惨烈的第二级别联赛，俱乐部高层和球迷往往因无法忍受等待俱乐部冲超的煎熬而向主教练的帅位“动刀”。然而这一次理性的森林队球迷愿意给接掌帅印不足一年的卡兰卡更多时间。

卡兰卡认为，从中途接手一支球队进行重组到达成升级任务最快需要两年半的时间，这是他当年执教米德尔斯堡时的宝贵经验。

现年45岁的西班牙人主帅卡兰卡是毕尔巴鄂竞技与皇家马德里名宿，退役后曾在2013-2017年间执教米德尔斯堡并成功带队升入英超。

他于今年年初接手当时排名靠后的森林队，帮助球队上赛季完成保级任务。