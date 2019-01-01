诸事不顺 贝莱林：无论我们做什么 结果都不对

这名后卫对枪手最近令人震惊的成绩感到茫然。

阿森纳后卫贝莱林承认，在主场输给布莱顿后，球员们正在努力想出结束低迷状态的方法。

枪手现在正处于自1977年以来最糟糕的状态，在酋长球场，亚当·韦伯斯特和尼尔·莫佩的进球为海鸥赢得了胜利，而阿森纳自10月以来就没有赢过一场球。

赛后，贝莱林似乎不知道该如何解释球队的糟糕表现，以及他们能做些什么来扭转局面。

“我不知道该说什么。我有一种感觉，不管我们做什么，结果都是不正确的。球队踢得很好，我们创造了机会，我们防守得很好，但似乎我们需要很多机会来得分，而对手在对我们的比赛中每一次机会都能得分。我有点语无伦次了。”

“每个球员都付出了100%的努力。当我们在球场上的时候，我们想要赢球，并且尽我们最大的努力。我觉得我们的团队充满了活力，这是很难接受的。我们必须继续努力，我百分之百地相信会有结果的。”

“足球就像人生，有时会起起伏伏。我在这里赢得了很多奖杯，有好的赛季也有不好的赛季。”

尽管结果不佳，但贝莱林还是极力赞扬了永贝里在短暂的过渡期内所取得的成就。

“弗雷迪（永贝里）这周对球队帮助很大。”24岁的他补充道：“他给更衣室增添了很多活力。”

周四的失利使得阿森纳在英超联赛中排名第十，与前四名相差10分。

枪手接下来的比赛是周一在伦敦体育场与西汉姆的德比。