请神易送神难 内马尔贝尔等那些卖不掉的球员

顶级球员的工资和转会费越来越高，这意味着一旦出了问题，就很难让他们离开。

顶级球员的工资和转会费越来越高。对于某些球员来说，这意味着他们在下家的选择时受到了很大的限制。在其他情况下，俱乐部根本找不到其他球队为他们不再想要的球员支付转会费和工资。

在一些大俱乐部里有一些不开心的球员，他们很可能想在今夏转会窗口结束之前离开。在这个分类中，内马尔是最明显的例子。这位巴西10号和巴黎圣日耳曼之间不稳定的关系可能即将结束，这已经不是什么秘密了。然而，仍有可能出现僵局。

尽管巴黎圣日耳曼可能想要收回成本——约2.22亿欧元——但没有多少俱乐部愿意或有能力支付这笔费用。巴塞罗那是其中一个感兴趣的球队，但需要在转会费和工资预算中留出空间。此外，他们还有其他的转会优先事项要处理，格里兹曼现在也在他们的考虑之中。

内马尔在巴黎圣日耳曼的周薪约为70万欧元，这意味着只有非常非常少的俱乐部能满足他。由于大多数顶级球队的薪金空间已经封顶，他根本就没有别的地方可以去。如果巴黎圣日耳曼收回2.22亿欧元，而内马尔在他的下一家俱乐部的收入与他目前相同，那么这意味着在短短4年的合同期内，他一个人的费用将达到4亿欧元左右。

如果内马尔离队加盟巴塞罗那的话，那么巴黎圣日耳曼就可以一石二鸟，既可以节源减流，并防止来自其他地方的竞争对手。 一旦他从伤病中恢复过来，唯一选择可能就是等待一年，当他的转会价值与合同剩余时间成比例减少时，并在明年夏天再试一次。

与此同时，博格巴似乎也急于离开曼联。他在日本的休赛期宣传之旅变成了曼联的一场噩梦，因为这位法国世界杯冠军让人们知道他将在下个赛季寻求一个新的挑战。

这并不简单。博格巴的合同期限是三年，如果俱乐部激活一年优先续约权，这意味着任何转会的价值都将超过曼联3年前向尤文图斯支付的1亿欧元的世界纪录。皇家马德里很可能负担得起——即使考虑到他们到目前为止破纪录花费的这个夏天——但这并不能保证他们会引进这名26岁的球员。如果皇马或者尤文图斯不接受，他唯一的选择可能就是留下。

另一方面，曼联与桑切斯之间也陷入了困境。也许这是穆里尼奥执教时期最具破坏性的签约，桑切斯近60万英镑的周薪扭曲了俱乐部内部的薪资状况，使得将拉什福德这样的现有天才球员续约变得更加困难。

尽管曼联希望拉什福德续约，但他可以很正确地指出，与桑切斯在一起的一年半时间里的表现相比，他自己的表现更好，这也是曼联乐意接受这位智利球员的任何交易的原因之一。

问题来了，有一个很简单的问题:谁能负担得起这么高的工资？

如果没有合适的转会方案，桑切斯完全有权利履行合同条款。那曼联呢？好吧，他们将会被另一个穆里尼奥与伍德沃德转会操作留下的烂摊子所困。

阿森纳在厄齐尔身上也遇到了类似的情况。有迹象表明厄齐尔很乐意留在伦敦北部——为什么他不愿意每周收到35万英镑呢？然而，阿森纳需要在他们的工资预算中留出空间，并且——理想情况下——需要更多的钱来提高球队在转会市场中的实力，但要从厄齐尔的转会交易中得到这笔钱并不容易。

埃梅里在上赛季的举动显示了他不太喜欢厄齐尔，他很乐意让厄齐尔离队。除了不稳定的状态外，关键的障碍是厄齐尔的巨额工资。阿森纳现在被一个球员所困，他们现在不想要一个几乎没有方法解决的球员。

这个困境对皇家马德里来说再熟悉不过了。他们以创世界纪录的价格签下了贝尔，但这位威尔士人已经不在伯纳乌的计划之中。然而，他在2016年10月签下的新合同分量很重，他的转会价值仍然很高，他的工资也—像厄齐尔—一样高。

皇家马德里非常希望他离开，尽管他收到伤病困扰，皇家马德里觉得可以收回6年前付给热刺1亿欧元转会费中的大部分，但这说起来容易做起来难。

这是过去几年一些顶级俱乐部收购顶级球星的结果。由于直播和商业交易，以及欧冠等赛事的改革，人才和财务状况的分化，催生了一种影子超级联赛，且已经在产生影响。

由于顶尖球员的稀缺，他们的签约成本和支付成本都很高。而在顶级球队之外，没有人能获得这样的机会。对于俱乐部来说，这意味着让他们离队更加困难，而对于球员来说，这意味着缺乏选择。

正是像皇家马德里和曼联这样的俱乐部在不断提高这一小部分球员的工资和转会费。

如果出了什么问题，他们就会被一个不开心的球员所困。