请现身 范佩西费迪南德呼吁博格巴解释谜之情况

这名法国中场在最近两场比赛因脚踝受伤缺席后，被传将离开老特拉福德。

前曼联球星里奥·费迪南德和罗宾·范佩西敦促保罗·博格巴“说出”他目前的状况。

红魔主帅索尔斯克亚解释说，法国国脚因为脚踝受伤“有一段时间”不能上场，但是俱乐部的一些前球员认为情况需要尽快得到解决。

在阿森纳和曼联相遇之前，费迪南德和范佩西都在接受英国电信体育采访时强调，博格巴有义务为俱乐部畅谈他的未来。

费迪南德说：“如果我坐在那里给保罗出主意，我会说‘去说出来，你是你自己的主人’。”

“你的声音是最响亮的，不要让你的经纪人说话。把你的经纪人的嘴关了。你的发言让情况变得更清楚，这样球迷们知道你在哪里，你的队友知道你在哪里，俱乐部，你的主教练和重要的人知道你在哪里。”

范佩西接着说：“这对我来说有点神秘。这不是奥莱（索尔斯克亚）给出的全部答案，它总是一个灰色区域。我认为重要的是保罗说出自己的想法，真正说出他内心的感受。他是想留下来还是想走？”

从去年夏天开始，博格巴就被传将回到尤文图斯，而据报道，其他几家欧洲顶级俱乐部也有意在本月签下他。

由于这名中场球员错过了最近两场比赛，费迪南德相信索尔斯克亚和博格巴说的是实话，但他希望这两人能让俱乐部内外的人更清楚。

“我认为奥莱只是对球员周围发生的事情做出反应。”费迪南德说：“伤病已经成为了一部分，这很令人沮丧，因为他是一个有天赋的球员。”

“他是个超级巨星，赚了很多钱。我想他受伤了，是的。他两天前参加了一场慈善比赛，所以很明显他们至少两天前就知道他受伤了，不能参加这场比赛，现在奥莱已经确认他可能会缺席四、五、六场比赛。”