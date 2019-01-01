语言能力爆表 皇马名宿：我一直照顾着英国球员

米歇尔·萨尔加多透露，当英格兰国脚从曼联和利物浦来到西班牙首都时，他被迫接受了这个角色。

皇家马德里传奇球星米歇尔·萨尔加多透露，自从大卫·贝克汉姆和史蒂夫·麦克马纳曼从曼联和利物浦转会到西班牙后，他不得不“照料”他们。

2003年夏天，前英格兰队长从老特拉福德转会到了伯纳乌。

贝克汉姆在一片欢呼声中来到西班牙，并在皇马度过富有成效的四年。

尽管如此，他并不总是觉得事情很容易，因为他想家，有大把妻子不在身边的空闲时间。

萨尔加多在一档节目中说：“我就是那个照料贝克汉姆的人。

“我经常这样做。因为我是唯一会说英语的人。”

“但和贝克汉姆在一起很棒。

“他独自一人在马德里，因为他的妻子经常旅行，住在洛杉矶和英格兰。所以他每天都会给我打电话，说‘我们出去吧’。”

“我妻子对这种情况真的很不满意——但那是一段美好的时光。”

在帮助贝克汉姆适应西班牙首都的生活之前，萨尔加多也曾帮助过另一位英国人。

2009年夏天，麦克马纳曼从利物浦来到马德里，当时他不情愿地肩负着帮助前者适应新环境的任务。

萨尔加多补充道：“我还记得我在皇马季前赛的第一天。”

“当时，我们住在一个房间里，他们说‘你要和一个英国人一起住，史蒂文·麦克马纳曼’。”

“所以我就说，‘哦，天哪，为什么?’他们说‘因为你是唯一会说英语的人’。”

“但最后，一切都很好。”

“我就是那个照料英国球员的人。”

麦克马纳曼在皇马度过了四个赛季，赢得了两个西甲冠军和两个欧冠冠军。

与此同时，贝克汉姆以联赛的胜利结束了他在西班牙的生涯。2007年，这位标志性人物决定加盟美国职业足球大联盟的洛杉矶银河队。

这两位英国人在伯纳乌都被人们亲切地怀念着，他们都为球队的事业做出了重大贡献，并留下了持久的印象。