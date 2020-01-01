语言的力量！主席候选人：梅西的专访有助于弹劾巴托梅乌

这位巴萨主席候选人认为梅西的专访有助于加速对巴托梅乌的不信任投票，并认为俱乐部的前景依旧光明。

巴塞罗那主席候选人法雷承认梅西最近的采访有助于增加对俱乐部现任董事会的不信任投票。

在与够力足球的独家采访中，梅西透露他本赛季将继续留在诺坎普，但同时也猛烈抨击了巴萨主席巴托梅乌，因为他在上赛季结束时违背了让自己离开的诺言。

这些言论只会给巴托梅厄带来更大的压力，因为法雷正在推动在俱乐部内部进行不信任投票，从而允许在今年年底提前举行主席选举。

其他球队

由于巴萨目前遭遇了财政方面的困难，法雷坚持认为俱乐部管理层需要尽快做出改变，并承认梅西最近的评论能够帮助和加速自己的主张。

“梅西认为没有什么规划，董事会欺骗了他，所有人都应该为不信任动议签名。”法雷告诉够力足球。

“在梅西接受够力足球的专访之后，签名的收集变得很紧急，行动的速度也随之加快了。虽然我认为，也许他应该使用另一种策略，但重要的是他留下来了，我仍然认为我们有可能说服他进行续约。”

“巴塞罗那的财务状况非常危险，因为有8亿欧元的债务和许多强制买断合同。引进格里兹曼的费用是由一家私人基金垫付的，不过巴萨需要在2021年偿还这笔费用。”

“新的诺坎普计划必须在金融危机的背景下停止，而且没有人知道球迷什么时候可以回到球场。”

“我们希望在9月17日之前得到所有人的签名。如果我们这样做，30天后就可以举办公投，如果投票结果让巴托梅乌下台，下一次选举将在2020年12月5日左右举行。”

曼城是最有可能引进梅西的俱乐部，但法雷宣称他并不担心在财政层面与其他俱乐部进行竞争。

“多亏了财政公平政策，我并不害怕像曼城这样的俱乐部，巴萨的预算依旧是足球世界最高的，这些俱乐部将无法拥有和巴萨一样的收入。”