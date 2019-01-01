语言和足球都变了 德里赫特仍不悔加盟斑马

荷兰后卫今夏从阿贾克斯转会登陆安联竞技场，他相信自己做出了正确的选择。

刚刚过去的夏天，德里赫特以7500万欧元的身价投到斑马军团帐下。这位2018年金童奖得主此前与巴萨和曼联都传出过绯闻。

来到意大利后，20岁的荷兰后卫已经经历了一些困难和挑战，这使得目前的他只能坐在替补席上。但德里赫特并不后悔加盟尤文的选择。

在FIFA年度最佳的颁奖典礼上，德里赫特告诉Tuttosport：“虽然发生了很多改变，但一切进行得还是比较顺利。我很高兴自己在这个夏天选择与尤文签下合约。”

“我正在学意大利语。语言和足球都和在荷兰有很大不同。但我很高兴来到这里。”

这位荷兰国脚之前就被票选进了2019年国际职业球员协会的世界最佳11人阵容，同样入选阵容的还有同样出任后卫的，他的同胞范戴克。

能够得到这样的认可让德里赫特十分兴奋，他继续说道：“能够收获这一由其他球员票选出的殊荣，这真是太棒了。这是巨大的认可。”

“可以和这些球员一起走上舞台，他们中的一些就是活生生的足坛传奇，这真是令人无比激动和无比骄傲的时刻。”

“来到这里就是莫大的荣幸。能够和范戴克以及C罗比肩，我已经非常幸运了，但老实讲，他俩之中我没法做出选择。”

遗憾的是，不管是C罗还是范戴克，都成了梅西的手下败将。阿根廷人最终捧起了年度最佳的奖杯。