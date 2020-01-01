该射门时就射门 克洛普：萨拉赫从来不自私

红军主帅说，在对阵南安普顿的比赛中，他的前锋是球队得分和创造的关键。

尤尔根·克洛普嘲笑了那些认为穆罕默德·萨拉赫自私的人，他说利物浦的埃及前锋“并不比他应该的更自私”。

在对阵南安普顿的比赛中，萨拉赫梅开二度，帮助红军4-0横扫南安普顿，在英超积分榜上以22分领先。从来没有一支球队能在英超有这么大的领先优势。

尽管他的进球功力非凡，但萨拉赫还是因为他的配合能力得到了教练的赞扬，而克洛普也强调，一个终结者是必要的。

其他球队

“一周前人们还在谈论莫·萨拉赫。”克洛普在新闻发布会上说：“莫从来不自私，或者比他应该的更自私。”

“一个前锋在正确的位置，我们看到了来自莫的进球，他在四名球员之间起脚，找到了进球。”

“当你没有进球时，人们会说你应该在这里或那里传球。”

“他（在对阵南安普顿的比赛中）非常无私，他把球抢回来，这样他就可以进球。”

“博比（菲尔米诺）只是一个特例，一个非常聪明的球员，我不知道有一个球员像他一样，这是真的。”

“但即使是像博比这样的球员也需要一个可以传球的地址，因为他不能带球转身独自跑。他如何运用同伴的技能是很特别的。”

克洛普的球队丝毫没有松懈，尽管他们看起来有一个不可逾越的领先优势。

他说他的球队希望成为第二个英超不败的球队，他的球队精神体现在队长亨德森身上。

“Hendo（亨德森）就是一个例子。”克洛普补充道：“还有很多其他的。但是他看起来像一个领先19分的球队的队长吗？”

“一秒钟也没有。看起来如果我们输了，我们就降级了。孩子们就是这样。这是我们赢得比赛的唯一方法。总是一样的。”

利物浦的下一场英超联赛将在2月15日对阵诺维奇。