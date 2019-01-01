诚恳道歉 阿兹皮利奎塔：这是我职业生涯最糟糕的夜晚之一

在切尔西被曼城六球痛击后，塞萨尔·阿兹皮利奎塔向球迷道歉，并忍痛称:“这是我职业生涯中最糟糕的夜晚之一。”

萨里的球队在阿提哈德球场被打疯了的卫冕冠军摧毁了。

面对蓝军的防守，曼城在25分钟内就取得四球领先。

塞尔吉奥·阿圭罗上演帽子戏法，拉希姆·斯特林攻入两球，京多安也打进一球。

这是自1991年以来切尔西最大的失利，当时他们0-7输给了布莱恩·克劳夫的诺丁汉森林。

“这是我职业生涯中最糟糕的一个夜晚之一。”阿兹皮利奎塔说。

“很难解释发生了什么。最初的五六分钟很顺利，但这还不够。这是非常令人沮丧和失望的。我们丢了很多球，我们不能接受。”

“当以0-6输掉比赛时，我们必须承认我们踢得不好，犯了错误。我们知道这会很艰难。”

“我们在斯坦福桥的胜利是因为我们踢得很好，我们团结一致。但今天并非如此。”

“我所能做的就是向球迷道歉，因为这是不可接受的。”

切尔西的失利使他们在英超联赛中排名第六，他们在最近两场客场比赛中丢了10球。

意大利教练萨里的压力持续上升，当被问及赛后是否感到有危险时，他回答说:“我不知道。你得问问俱乐部。”

“我担心我的团队，担心球队的表现，但我的工作总是处于危险之中，所以我不太担心（我的工作）。”