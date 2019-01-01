试训升班马 前曼联天才莫里森有望重回英超

拉威尔·莫里森在得到主教练克里斯·怀尔德的救命稻草后，正在谢菲尔德联训练。

莫里森与瑞典球队厄斯特松德为期6个月的合同在周末结束，这名自由球员已经被谢菲联主帅怀尔德邀请参加赛季前的训练。

26岁的莫里森将加入他们的葡萄牙季前训练之旅。怀尔德表示，他们将评估这位前曼联青训球员，然后再决定是否提供他的合同。

怀尔德说:“拉威尔已经在这里待了一个星期，然后我们会从这里开始。他想让自己站起来跑起来。这就是他的全部。我已经和他谈过了，他想加盟，他需要证明自己。在我们从哪里得到优秀球员的问题上，我并不势利。我们不能。所以我们会观察他，我们会谈，我们有机会下周带他去葡萄牙的训练营。每个人都在谈论拉威尔的独特和不可思议的天赋，所以这对我们双方来说都是一个很好的选择。”

莫里森在2012年离开老特拉福德加盟西汉姆时被认为是天赋秉异的。但这位代表英格兰U16、U17、U18和U21国家队有过出场的前锋从未在西汉姆站稳脚跟，而是被租借到伯明翰、QPR和卡迪夫城。

莫里森在2015年转会拉齐奥也变得很糟糕，前西汉姆主帅阿勒代斯声称他是一个“浪费的天才”。

莫里森在2017-18赛季加盟墨西哥阿特拉斯之前，再次租借到QPR。

他在今年二月份与厄斯特松德签订了一份为期6个月的合同，但是瑞典球队已经决定下半赛季不再向他提供新合同。

怀尔德也准备让卢克·弗里曼成为他的第一个夏季签约球员，谢菲联也接近于同意为这名中场球员支付350万英镑的额外费用。

他相信弗里曼能够在上赛季为QPR打进8球，贡献6次助攻后，向英超迈进。他说:“两家俱乐部非常接近（达成一致）。我们认为应该这样做。我们希望球员能证明一点。”