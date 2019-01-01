评价蓝军应着眼进步 兰帕德拒凭单场比赛评判

兰帕德强调自己不会只根据一场比赛的结果就轻易对球员做出评价，但他相信蓝军必须在伊蒂哈德做好防守以抵挡主队的进攻。

切尔西将在当地时间今天晚间在伊蒂哈德与英超卫冕冠军交锋。兰帕德的球队已经连续赢得了六场英超比赛，本赛季目前为止只有曼联和利物浦在他们身上全取过3分。而曼城在国家队比赛日之前才刚刚1-3负于红军。

切尔西主帅告诉天空体育：“我们将与曼城一战，我不会只根据一场比赛就对我们自己做出评价。”

“我会根据我们至今以来的表现做出评价，我们取得了怎样的进步，我们付出了怎样的努力，我们在更长的一段时间内走到了什么样的位置。”

“我们知道当你遇到曼城或者其他可能战胜你的豪门，不管发生什么，你都要倾尽全力，避免翻车。并且你必须战斗到最后一刻，为这支球队付出一切。”

“我们不会大幅度地调整我们的比赛计划。有人会问我们是否会去防守或者是否有能力进攻，但你必须防守，比赛的结果也会取决于你防守的效果，这是比赛中很重要的一个部分。”

目前切尔西排名第三，1分领先于排名第四的曼城。但切尔西最近四次客场面对曼城，其中三场都是以失利告终。

兰帕德的球队中很多球员最近都状态火热，普利西奇最近3场联赛已经有5个进球入账，但切尔西主帅认为应该肯定而不是淡化球员所取得的成功。

“我会寻求一种平衡，但有一点，我们表现得很好。我不需要掩饰，也不需要欺瞒他们，他们踢得很好，他们应该知道这点。”

“但另一方面，当你面对那些球队时，你不知道自己会不会在赛季末因为那些比赛而受到评判。一个赛季有38场比赛，我们希望赢得其中的大多数。”