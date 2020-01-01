论马竞如何夺冠 西甲专家：西蒙尼正确使用菲利克斯即可

西甲专家表示如果西蒙尼能够正确使用菲利克斯，马竞将成为西甲冠军争夺者。

马竞和西蒙尼都面临着下个赛季从菲利克斯身上得到最多东西的压力，但是西甲专家特里·吉布森认为，如果床单军团能够正确使用他的天赋，那么这支西甲豪门甚至可以赢得冠军。

马竞的同城死敌皇马在上赛季赢得了西甲冠军，他们最终在积分榜上领先了巴萨5分，而领先了西蒙尼的球队7分。除此之外，床单军团在欧冠和国王杯上最终也颗粒无收。

与马竞不同，在积分榜上排名不如他们的塞维利亚，所在洛佩特吉的带领下，创记录地第六次加冕欧联杯冠军奖杯。负马竞而言，他们在去年夏天创记录的1.26亿欧元签约还没有带来任何实质上的帮助，不过吉布森则认为他的潜力可以为马竞增加创造力。

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吉普森在接受英国和爱尔兰LaLiga电视台采访时表示:“我认为菲利克斯很难去适应马竞现在的战术，而西蒙尼也很难在球队中给他安排合适的位置。我们可以看到，在对阵RB莱比锡的比赛中，当他披挂上阵的时候，他被西蒙尼安排到了合适的位置。”

“替补登场的他表现得非常棒，不过这一幕我们并没有经常在上赛季的比赛中看到。我们只是看到了很少这样的情况，这是可以理解的，因为他的年龄，他才刚刚来到了新的联赛与国家，不过西蒙尼确实需要为他找到一个新的定位。”

“这个定位应该和梅西在巴塞罗那的差不多，在他周围安排那些有跑动、插上和射门的球员，我想着是对菲利克斯最好的安排。”

“在马竞的体制下，他受到了太多的限制。在对阵RB莱比锡的比赛中，他被允许出场并踢出了好的表现。他很聪明，我希望下个赛季我们能看到更多这样的表现，但我并不确定。”

“我们希望马竞能够听到更多外界的声音，有的人确实应该收到批评，马竞是国王杯上最大的夺冠热门却最终未能捧杯，联赛中也没有创造出任何威胁，欧冠也在淘汰赛中出局。因此，新赛季对马竞而言会是一个重要的赛季，他们应该比去年更接近前两名的球队。”

“正常情况下，我们应该拿到联赛前两名，马竞与巴萨、皇马应该处于同一等级，不过我希望本赛季能有第四支球队加入到这一行列。我认为塞维利亚也有这种竞争力，但他们需要更多的信念，需要一位赛季能打进15-20球的前锋。”

与此同时，尽管巴萨在新赛季前混乱不堪，但他们仍然被认为是阻止齐达内的球队卫冕的主要对手。

塞维利亚希望能在上赛季欧联杯的辉煌基础上，在西甲联赛中表现得更好，在与马德里竞技的比赛中取得相同的积分，并获得下赛季冠军联赛的参赛资格。

西甲电视评论员，前巴塞罗那球员安德里亚·奥兰蒂认为塞维利亚可以对冠军发起挑战，但是他们缺乏进攻火力。

“我同意特里的观点，塞维利亚需要进球，”他补充道。“我不确定德容就是那个人。是的，他在欧联杯中表现得很好，但在西甲却很挣扎。他们需要一名顶级前锋，而拉基蒂奇则能够更好地替代巴内加。”

“拉基蒂奇知道成为冠军需要什么。他已经在巴塞罗那赢得了13次冠军，所以他将在更衣室里带来一种胜利的精神。我不认为他们会继续留住雷吉隆，所以他们必须在左后卫的位置上找到一个能和雷吉隆有同样出色表现的球员。”

“我确信蒙奇会做出正确的交易，所以塞维利亚将会和马竞一样成为竞争者，他们只是需要一名顶级射手，这样他们就会成为冠军挑战者。回顾上个赛季，他们在对阵皇马和巴萨时未能取胜，即使这两支球队当时并非最佳状态。”