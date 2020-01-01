讳莫如深 雷尼尔回应转会皇马：让我们拭目以待

这名巴西少年被问及他的未来，因为越来越多的人猜测他会加盟西甲豪门。

弗拉门戈球星雷尼尔说“让我们拭目以待”，因为他有可能加盟西甲豪门皇家马德里。

雷尼尔这个月已经和一笔3500万欧元的转会联系在一起——这名17岁的前锋有资格在1月19日他18岁生日后签约。

当他在巴西U23队训练后被问及他的未来时，雷尼尔守口如瓶地告诉记者：“让我们拭目以待。”

比拿来与巴西传奇球星卡卡对比的雷尼尔在去年弗拉门戈赢得巴甲冠军的过程中在14场比赛中攻入6球。

这名火热的青少年还出现在了弗拉门戈2019年南美解放者杯的胜利中。

去年从马德里竞技转会而来的队友菲利佩·路易斯最近告诉《马卡报》，他认为这名球员仍有很大的潜力来发挥他毋庸置疑的天赋。

“他在17岁的时候总是做出正确的选择，这让我很惊讶。”路易斯说：“当他必须传球时，他会传球，他会抬头踢球。这真是一笔出色的签约，我祝贺皇马。”

“他还没有完全准备好。他今年17岁，但他有潜力，有美好的未来。在那个年龄，没有人准备好迎接如此巨大的飞跃，但在未来，他将是一个出色的签约。”

“我记得卡卡，因为他在比赛中抬头踢球，而且他在禁区内是致命的。雷尼尔背对球门的能力甚至比卡卡还强。时间会证明他是否像卡卡。”

卡斯蒂亚的教练劳尔最近透露，他不知道雷尼尔有可能加盟马德里。

巴西人可能会在劳尔的麾下待上一段时间，然后才有机会为齐达内的一线队留下深刻的印象。

“我什么都不能告诉你，因为我什么都不知道。你得问问俱乐部或其他人。没有人告诉过我这件事。”