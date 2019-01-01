讳莫如深 穆里尼奥拒绝透露埃里克森未来前景

外界普遍预计丹麦人将会在一月份或明年夏天离开北伦敦。

热刺主帅穆里尼奥说他对克里斯蒂安·埃里克森的表现很满意，但拒绝对他的未来发表意见，因为丹麦人可能会离开俱乐部。

外界普遍认为埃里克森将在明年1月或夏季合同到期后离开北伦敦。

随着皇家马德里和巴塞罗那等俱乐部对埃里克森的追逐，本赛季埃里克森的角色大大减少，他在2019-2020赛季总共只为托特纳姆热刺踢了9场比赛。

丹麦球星在周三输给拜仁慕尼黑的比赛中完成他在穆里尼奥麾下的第一次首发。这场比赛意义不大，拜仁和热刺已经分别提前在欧冠B组锁定了第一和第二。

当被问及埃里克森在俱乐部的未来时，穆里尼奥透露得很少，只是说他和这位27岁的球员关系很好。

“我只知道他的合同将在赛季结束后到期，我和克里斯蒂安的谈话是私人谈话，我不会分享。他对我很诚实，我也对他很诚实——我们的关系真的，真的很好。我们的关系从第一天开始就很好。我不会背叛这种信任和关系。”

“如果俱乐部和克里斯蒂安很明显知道我是俱乐部的重要一员，而我的工作就是与俱乐部分享我的经历，那么我只是和俱乐部的结构进行了一次亲密的谈话，但对你来说，这不是我该说的。克里斯蒂安想说什么就说什么。”

“每次我和他比赛，我都认为他清楚地展示了他的能力，当他在场上的时候，他试图帮助球队，这对我来说很重要，不管他的未来如何。”

随着埃里克森本赛季的出场机会越来越少，今夏签下的吉奥瓦尼·洛·塞尔索成为了一名还未被充分利用的球员。

这位23岁的球员在夏天从皇家贝蒂斯转会到热刺后，一直在与伤病作斗争，总共只首发了三次。

穆里尼奥还表示，洛·塞尔索不会在周日热刺对阵狼队的英超联赛中首发出场。

“他是我们的球员，”穆里尼奥说：“我们的阵容在人数上不是很多，他肯定会首发，因为不可能总是和同样的球员一起踢球。”

“德勒·阿里和孙兴慜的表现很明显。在这一刻，他们领先了一步。我不能向你隐瞒，我们有一些球员因为表现而领先一步。所以你要客观地问他是否周日首发，不，他不会。”