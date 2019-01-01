讳莫如深 科库回应鲁尼传闻：啥都不能说

据悉，这位前曼联球星有意在德比郡担任一名球员兼教练。

德比郡主帅菲利普·科库对韦恩·鲁尼即将加盟英冠球队的传闻守口如瓶。

这名33岁的球员与德比郡的转会有着密切的联系，有消息称，如果鲁尼和俱乐部签约，他将担任球员兼教练的角色。

这位前曼联前锋做出这一决定的关键可能是他有机会回到英格兰，因为他可以从柴郡的家前往德比，同时也有机会进一步发展他的教练生涯。

在德比郡2-1击败哈德斯菲尔德后，科库拒绝就此发表评论。

“现在我什么都不能说。”48岁的他告诉天空体育：“就像我之前说的，我们正在努力完成的团队，我们说的团队还没有完成，但我们正在努力把团队完成。在事情结束之前，我不能说任何关于名字的事情。我们有很多球员，我们认为他们是球队的一笔财富，你要尽你所能在俱乐部得到最好的资源。再过几天，希望我能告诉你更多。”

周一，鲁尼考虑重返英格兰并离开华盛顿特区联的消息让人震惊，因为自2018年签约以来，他在大联盟俱乐部的表现一直不错。

在他的领到下，华盛顿特区联在去年进入了美国大联盟季后赛，目前在东部联盟排名第四。

到目前为止，在2019赛季，鲁尼在所有比赛中出场25次，攻入13粒进球，令人印象深刻，他相信自己仍有可能在英超联赛中有所斩获。

如果他转会到德比，这位英格兰历史上的头号射手将追随弗兰克·兰帕德的脚步，第一次进入普莱德公园执教，后者已经在今年夏天离开德比郡加盟切尔西。

在他的位置上，科库已经签下了格雷姆·辛尼和克里斯汀·别利克，同时租借了基兰·道尔和马修·克拉克来加强他的队伍。

他们也以积极的态度开始了2019-20赛季，汤姆·劳伦斯上半场的精彩表现确保了他们在周一晚上2-1战胜哈镇，拿下3分。