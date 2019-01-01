记者为国米战术指手画脚 孔蒂一笑置之

这位国米主帅没有心情在周中欧冠的比赛前听取记者的建议。

安东尼奥·孔蒂对记者在周三欧冠对阵多特蒙德之前给国际米兰的战术建议一笑置之。

国际米兰目前在意甲排名第二，仅落后领头羊尤文图斯一分，他们在国内的表现可能还不错，但他们在欧洲赛场的开局并不顺利。

国际米兰前两场比赛仅积一分，落后巴塞罗那和多特蒙德各三分，本周在梅阿查需要一个好的结果。

一名记者建议孔蒂去使用23岁的右翼球员瓦伦蒂诺·拉扎罗，让他在3-4-2-1阵型中充当攻击型中场。

自从7月从柏林赫塔转会国米以来，拉扎罗只代表国米出场两次，他在对阵布拉格斯拉维亚的下半场替补出场，然后在周日对阵萨索洛的比赛中出场20分钟。

但是这位前意大利和尤文图斯的主教练并没有心情从一名记者那里得到关于教练的建议，他笑着回应道：“谢谢你的建议。如果你愿意，我可以给你一些写文章的建议。既然你要从事我这一行的教练工作，我想对你的工作提些建议。拉扎罗踢不了3-4-2-1阵型。我们从赫塔签下了他，赫塔是一支中游球队，我们必须考虑到球员在加入一支强队时会遇到困难。我们必须对他有耐心和信心，我也有。”

连续输给巴塞罗那和尤文图斯打乱了国际米兰本赛季良好的开局，但他们在周末以4-3的比分反败为胜。

多特蒙德的威胁将比萨索洛更大，孔蒂希望他的球队能继续进步。

“除了结果，我还希望看到改善。”他补充道：“我们知道我们必须努力赢得这场比赛。同时，我们知道我们面对的是一个强大的对手。我们必须以一种平静而专注的方式付出我们的所有，而不带任何遗憾。比赛临场发挥很重要，但也要管理好比赛。管理比赛的各个阶段是很重要的，我们只需要看看对阵萨索洛时发生了什么，尤其是在这样的比赛中，他们会惩罚你最微小的错误。”