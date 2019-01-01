记者一再追问 格里兹曼拒绝透露俱乐部动向

虽然格里兹曼准备离开马德里竞技，但这位前锋并没有透露他的下一个目的地，尽管他与巴塞罗那有着长期的联系。

安托万·格里兹曼在周日帮助法国队战胜玻利维亚队后拒绝透露他在俱乐部的未来。

格里兹曼上个月宣布，在效力于马德里竞技5个赛季后，他将离开马德里竞技。有报道称，这名前锋将加盟巴塞罗那或英超豪门曼联。

在南特2-0战胜玻利维亚的比赛中，格里兹曼攻入一球，并助攻另一球，但他并没有透露自己的未来。

“我不知道，这是个好问题，”他告诉记者：“让我们看看。一切都会有定数。”

格里兹曼在比赛中为托马斯·勒马尔助攻，随后在半场结束前攻入一球，帮助法国队战胜玻利维亚队。这支世界杯冠军球队正在为本月对阵土耳其和安道尔的2020年欧洲杯预选赛做准备。

这位28岁的球员以29粒进球的成绩在法国队进球榜上名列第八。

“为法国国家队效力总是一件美妙的事情。我们喜欢这样，因为并不是每个球员都能做到这一点。”格里兹曼说。

法国将于周六在科尼亚对阵土耳其，姆巴佩在上半场被迫离场后，世界冠军面临着轻微的伤病困扰。

然而，法国主教练迪迪埃·德尚在周六的2020年欧洲杯对阵土耳其的比赛前缓解了人们对姆巴佩的担忧。

“没什么严重的，”德尚赛后告诉记者：“只是一次碰撞后脚踝疼痛。没有任何风险。他应该去(参加下一场比赛)。”

法国已经赢得了两场2020欧洲杯预选赛的比赛，并且在即将到来的H组比赛前与土耳其的积分持平并在小组中领先。