记住我的名字！埃里奥特及红军小将们留下印记

这位16岁的球员在周三晚上成为了红军历史上最年轻的首发球员，并在联赛杯2-0战胜MK - Dons的比赛中给人留下了深刻的印象。

哈维·埃利奥特——记住这个名字。

在利物浦的孩子们有机会大放异彩的那个晚上，这是所有闪耀着光芒的孩子中最年轻的一个。

这是三年来红军第一次进入联赛杯的第四轮，他们的晋级得益于能够2比0战胜了英甲球队MK Dons，他们将在四分之一决赛中主场迎战阿森纳。

克洛普为自己辩护，他对阵容做了11处调整，选择了一套平均年龄在24岁以下的阵中。首发阵容中有三名球员上演首秀，另外两名上演首秀的球员得到替补上场的机会。

埃利奥特在很大程度上是这个阵容中的婴儿。在16岁174天的时候，他成为了利物浦历史上最年轻的首发球员，也是队史第二年轻的上场球员。

你16岁的时候在干什么?很有可能，它并没有那么令人印象深刻——希望它没有那么被公开。埃利奥特可能穿得像个十几岁的孩子，说话也像个十几岁的孩子，但他却不像个孩子。

利物浦助理教练佩普·里因德斯在周二透露，这名年轻球员在夏天从富勒姆转会后立刻给俱乐部人员留下了深刻的印象，原因很明显。即使考虑到对手，这也是他在红军一线队留下的第一印象。

埃利奥特的职业生涯首次亮相是在米尔沃尔球场为富勒姆上阵的另一场联赛杯比赛。

对于年轻球员来说，很容易把这些比赛当作是一次x因素的试镜，一个展示他们所拥有的每一项技能的机会，一个体验困难和精彩的机会，尤其是那些从小就被炒作并接触过一线队赛事的球员。

然而，利物浦正在寻求培养一种不同类型的足球运动员;他们能把自己的个人才能带入严格的团队环境，他们会把简单的事情做得和华丽事情一样好，他们有不断学习和提高的渴望和性格。

对于于克洛普来说，看到他的球队有如此成熟的表现是多么令人鼓舞。

33岁的资深球员米尔纳，那个让他们走上正轨的人——尽管在MK门将西蒙·摩尔的大力帮助下——但是当他光芒四射的时候，当像乔·戈麦斯、纳比·凯塔和亚历克斯·奥斯利德尔-张伯伦这样的球员有鼓舞人心的几分钟的时候，最吸引眼球的是年轻球员。

17岁的后卫基亚纳·霍弗(Ki-Jana Hoever)在半场结束后攻入第二球，帮助球队晋级第四轮。

埃利奥特是利物浦的三名新秀之一，他和19岁的布鲁斯特、18岁的琼斯一起，在他在红军进攻体系中最熟悉的位置上首发。

他的一脚触球质量很有保证，也很顺畅。一次传中威胁到布鲁斯特，并使得布鲁斯特在积水严重的场地上滑倒了。

埃利奥特出生于2003年4月，比米尔纳在利兹的职业处子秀整整晚了6个月。然而，他们在这里，爸爸和孩子，在第12分钟连线，这应该是这位少年的第一个成年队进球。

米尔纳使出了浑身的劲，送出一个低平球传中，这传中只需要临门一脚。埃利奥特完全有能力做到这一点，但他的近距离射门击中了横梁。

这会影响他的信心吗?一点也不。几分钟后，他又开始报恩了，转身过掉防守球员右边的，送出一个传中，只是米尔纳在远门柱处把球打偏。

下半场，他再次站出来。他会再次拨弄木结构，这一次他用右脚穿裆过人后，为射门开辟了空间。

看着年轻球员表达自己，没有压力，表现成熟，这是一件很棒的事情。埃利奥特表现出色，他的触球完美无瑕，他与队友的沟通能力令人印象深刻。

他并不孤单。琼斯在左路，通过一系列简单的传球和灵巧的转身展示了自己的进步。近几个月来，他的能力得到了提升，他会成为一个出色球员。

霍弗，利物浦历史上第四年轻的出场球员，在下半场凭借一个强力后门柱头球成为了第四位最年轻的进球者，这位作为右后卫的荷兰人是另一个亮点。

布鲁斯特一般都很安静，但是门将凯莱赫，首发阵容的第三个新秀，他要记住这个晚上。他做出了两次出色的扑救，以确保他以一场零封开启一线队生涯。

总之，一个值得回忆的夜晚。对于Klopp和林德斯，对于6692名在这个周中到访白金汉郡的利物浦人来说，对于来自MK Dons的创纪录的人群来说。

最重要的是，对于那些年轻的球员。对埃利奥特和他的队友来说，这是他们一生中最重要的一个夜晚。

但基于此，未来可期。