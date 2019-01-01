让梅西歇歇吧 里瓦尔多呼吁周末停用梅西

前诺坎普球星相信，周末让梅西轮换才是对这位五次金球奖得主最好的选择。

上个月刚刚加冕FIFA年度最佳球员得梅西，其实刚刚从严重的伤病中恢复过来。

虽然本周中2-1战胜国米的欧冠比赛中，梅西贡献助攻帮助苏亚雷斯上演绝杀逆转。但阿根廷人直到第六轮对阵比利亚雷亚尔的比赛才第一次首发登场。

里瓦尔多建议西甲冠军在使用梅西方面更加谨慎一些，尽管球队现在压力重重。他告诉Betfair：“梅西在对阵国米的这场胜利中所体现出来的重要性，让我更加坚信在梅西职业生涯的这个阶段，他必须得到更多的保护。”

“球队必须允许他完全康复，这样他将不会再感受到病痛，不会再恐惧为每一个球去拼抢。”

“他应该有权去重拾球场上的快乐。他对巴萨是很重要，特别是一个顶级状态的梅西。”

“本周日巴萨要对阵塞维利亚，当然梅西希望参加比赛。但现在医疗团队是时候给出反馈，确认复出之后梅西是否踢了过多的比赛，是否会给他得康复带来风险。”

“有时候，只做一些康复训练会更加合适。”

七轮比赛过后，巴萨现在排名西甲第四位，两分落后与领头羊皇马。里瓦尔多认为，现在就担忧冠军归属显得有些操之过急。

“对阵塞维利亚是一场很重要的比赛，但我们本赛季还有很多比赛要打，所以或许保护球员可以帮助球队在之后更好地争夺冠军，梅西应该得到更多时间以从周中的比赛中调整过来。”

本赛季已经有四次出场经历的巴萨队长至今还没有收获进球，不过在上场的一共210分钟内，他已经贡献了两个助攻。