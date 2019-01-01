让克伦克花钱 逾3.5万枪迷署名请愿

阿森纳球迷敦促老板斯坦·克伦克表现出“更好的领导能力”。

据称，在16个不同的枪手球迷团体发表联合声明后，3.5万多名支持者已经在网上签署了请愿书。

“#wecaredoyou”活动是在社交媒体上发起的，目的是敦促阿森纳的亿万富翁老板“重振俱乐部”，因为他们连续第三年没有参加欧冠联赛。

声明中说:“作为阿森纳球迷，我们看到了过去十年球队足球表现的下滑，我们感到很沮丧。”

当斯坦·克伦克开始购买阿森纳的股份时，这家俱乐部刚刚参加了欧冠决赛。

“12年过去了，阿森纳即将连续第三年参加欧罗巴联赛。”

此时阿森纳正面临着一个只有4500万英镑的转会窗口，但这次的运动并不是为了迫使克伦克离开，而是为了让他改变他的方式，尤其是他对俱乐部的“消极所有权”。

声明还提到了阿森纳董事会的组成、酋长球场“没有灵魂”的气氛、缺乏转会策略，以及“更换足球高管”等问题。

周二凌晨，阿森纳准备在丹佛迎战克伦克的另一支球队科罗拉多急流队，开始他们的美国季前赛之旅。

阿森纳球迷信托的Akhil Vyas说:“我们发起了这项运动，已经准备了数周，有几个球迷团体和博客参与其中。广大粉丝的反应是巨大的，许多粉丝表示支持网上请愿，请愿人数已达数万人。我们只是告诉我们的老板，我们关心我们的俱乐部，并问他是否有同样的感觉。”