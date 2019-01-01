认识阿利松 探寻世界最佳门将背后的秘密

利物浦门将教练，前荷兰门将约翰-阿赫特伯格在接受够力足球专访时，谈到了阿利松的“特别”天赋。

阿利松在2018的Goal50榜单中就已经是门将位置排名最高的一位球员了。这都要得益于他帮助罗马杀入欧冠半决赛的精彩表现。

而这显然还不是他的极致辉煌。转投克洛普麾下后，他跟随红军在上赛季成功加冕了欧冠冠军。虽然没能最终击败曼城捧起英超冠军奖杯，但巴西人还是赢得了上赛季的英超金手套。

基于这一系列的成绩，本年度的Goal50，阿利松能够冲到第7位，也就不会令人感到惊讶了。

那么，我们是否还能够对这位27岁的门将期待更多呢？够力足球利物浦跟对记者尼尔-琼斯，采访到了球队门将教练阿赫特伯格。

首先，约翰，这已经是阿利松连续第二年成为Goal50中排名最高的门将了，你是否认为他已经是当下的世界最佳？

“他值得（获得这些肯定）。去年他赢得了一切能够赢得的荣誉。和其他门将相比，他就是最稳定的，我想大多数都不会对此有什么异议。”

“现在，机会就在他面前，让他一次又一次地取得成功。”

“你必须集中注意力，找到复制成功的方式。这于欲望有关，想要在训练中做到最好，想要做得比对方门将更好，想要做到自己能够做到的极致。”

“你必须拥有这样的心态，去完成5次或者10次零封，设立你自己的标准，在所有方面都尽己所能做到最好。当你失去欲望，你就会滑坡。”

你还记得阿利松第一次引起你注意是什么情况吗？

“那是2013年与国米的比赛，我是在办公室的笔记本电脑上看的。”

“我一直会特别关注门将们的表现。如果有哪位门将在新闻发布会上被特别提到，我就会想知道详情。或者如果U17或者U19的锦标，我也会去看。”

“亚历山大-多尼，前利物浦门将，将阿利松推荐给了我。多尼说是这个门将很有潜力，他可以成为非常出色的球员，他告诉我这家伙很特别。”

阿利松立刻就吸引了你的注意吗？

“是的，他非常匹配球队。他在后场的表现一直很好。他很冷静，能做出正确的选择，感知威胁也很准确，可以做出各种扑救。这实在不是什么不好的开端。”

“为利物浦踢球，我们会考察球员的各个方面。比如说，为利物浦踢球就和为西汉姆踢球不同。我们需要一位全能门将，脚下功夫要好，能够控制面前的空间，在门线上移动，一对一也要能够处理，速度，反应……”

“另外，这是在英超，第二脚射门会来得很快。你的思考速度，移动速度以及反应速度和做出决定的速度都要更快。这是另一重挑战。如果你放眼世界足坛，没有太多球员可以满足以上条件。”

据说你是2015年就想签下阿利松是吗？

“是的，我们一直找一名可以挑战1号门将位置的新援，我们考虑过佛罗伦萨的内托，但他后来选择了尤文图斯，所以我们要另寻他人。”

“后来我看中了巴西国家队的阿利松，问题是我们用的都是欧盟护照，而他没有，也不是国际球员（没有劳工证），所以当时我们没法和他签约。”

“第二年他就去了罗马，这样我们就可以更进一步地追求他了。他在一场友谊赛中和我们对上了，真是令人印象深刻。那时候我就把我的想法告诉了主帅（克洛普）。”

2018年他终于和利物浦完成签约，他适应球队的速度怎么样？

“非常快。他加入球队的时候我们正在依云训练，我想那一周对他和球队而言都非常重要。”

“他很快就让队友们看到了自己有多么出色。小伙子们都很喜欢自己在阿利松身上看到的东西，不管是场上还是场下。我还记得他弹着吉他为大家唱巴西语歌曲，他真的很棒。”

“他适应得很好，每个人都很喜欢他，他能够和小伙子们打成一片，这很关键。你要让所有球员都感觉到自己是其中的一份子，显然阿利松就是更衣室里很重要的一份子。”

克洛普说过，阿利松最大的有点是他能够让困难的事情变得简单…

“这和他的性格有关。你必须在重压保持冷静，以便做出快速清晰的思考，给出恰当的判断，阿利松就是这样的。”

“他能让事情变得简单是因为他很冷静，他没有惊慌。他阅读比赛的能力真的很出色，他知道他应该出现在哪里。对我而言，他的性格是他最大的优点。”

他也会犯错不是吗？

是的，这会发生。上赛季对阵莱斯特和对阵曼联的比赛，他都出现了失误，但我们赢得了比赛，没有给我们造成损失。

“但在这些情况下，你也必须保持冷静。我不需要告诉他他出现了失误，他自己知道，他也知道世界上所有门将偶尔都会出现失误。”

“诺伊尔会，奥布拉克也会，他们都会失误。这要看你如何来做出反应。就像我说的，阿利松的性格很好，他能够处理好各式各样的事。”

现在他已经证明了他是世界最佳，那么下一步呢？

“这很难说，但我能说的是他来到我们这里的时候已经达到了一个很高的高度，他会继续保持在这个高度。我希望他能够保持现在的强度和专注度，这对他来说是个挑战。”

“如果他在未来都能够有去年的发挥，大家都会很开心不是吗？”