认真学习 贡多齐：我还有很多东西要展示

这位法国中场表示，在他的比赛中还有很多工作要做，同时赞扬了他的教练在球场内外的影响力。

阿森纳的马特奥·贡多齐表示，他对这个赛季的进步感到高兴，而且还有更多的进步，但是他也承认，他还有很多东西要学。

这位法国U21国脚本赛季已经首发出战了枪手的全部三场英超比赛，尽管年仅20岁，但他已经为俱乐部出场50多次。

他们将在周日的北伦敦德比中面对上赛季在欧冠决赛中被利物浦击败的热刺，贡多齐相信他在这场比赛以及本赛季余下的比赛中会有很多表现。

“我真的对事情的进展感到很高兴。”贡多齐告诉俱乐部的官方网站：“就我的表现和进步而言，上个赛季对我来说非常重要。我对这个赛季的表现非常满意。当然，就现在的赛季而言，我觉得我有很多东西要展示。在团队活力和比赛风格方面也有很多东西需要学习。我觉得我需要加强我的防守和战术位置感，要离球更近。这是我在训练中一直在做的事情，但我也通过观看自己的视频、研究数据，以及与教练一起参与一个项目来实现。”

贡多齐去年夏天从法乙洛里昂加盟阿森纳签下，这是西班牙人乌奈·埃梅里在阿森纳的第一个夏天。

这名中场球员对埃梅里大加赞赏，称这位前塞维利亚主教练对他的比赛和场外生活产生了影响。

“乌奈真的帮助了我，他上个赛季和这个赛季给了我很多比赛时间。”这名球员补充道：“我和他的关系是建立在相互信任的基础上的。自从我来到俱乐部，他真的在我的进步上投入了很多，这对我来说非常重要。他在场上和场下给了我很多建议，这是我非常感激的。我们谈了很多，这不仅帮助我个人成长，也帮助我在团队中成长。”