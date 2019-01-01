认清形势 瓜迪奥拉：利物浦看上去势不可挡

西班牙人坚持他的球队将继续为英超而战，但是他也说如果他们错过了这个赛季也不会是一场灾难。

曼城主帅瓜迪奥拉对他的球队卫冕英超冠军的机会很冷静，他承认利物浦在冠军争夺战中看起来“势不可挡”。

尤尔根·克洛普的球队本赛季还没有在英超联赛中输过球，他们在13场比赛中赢下12场，在积分榜上以8分的优势领先。

瓜迪奥拉承认如果他的球队要赶上利物浦并获得英超三连冠将需要一个巨大的转变。

如果他们这次没有达到目标，西班牙人坚持认为这不是世界末日，因为他们会被更好的球队击败。

“利物浦看起来势不可挡。”他说：“我知道这些数字很遥远。我的团队一直在努力，但我们相信其他团队可以做得更好。如果我们输掉了英超联赛，我们将在下个赛季继续努力。这不是曼城百年来第一次输掉联赛。如果我们没能做到，我不会退休，但我会失望。这支球队从不放弃。”

瓜迪奥拉还赞扬了巴西老将费尔南迪尼奥，说他在周六对切尔西的比赛中表现“不可思议”。

这位34岁的中场球员在拉波尔特受伤缺席的情况下再次出现在中后卫的位置上，正印中卫奥塔门迪只能担当替补。

“他可以在那里踢球。”瓜迪奥拉补充道：“他在安菲尔德令人难以置信。在我们有很多问题的时候，我喜欢费尔南迪尼奥在这个位置上的表现。”