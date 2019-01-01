计划不变 阿圭罗依然希望在退役前回到独立队

曼城前锋阿圭罗将在美洲杯再度为阿根廷效力，他希望在退役前回到自己的祖国。

塞尔吉奥·阿圭罗证实，他仍然计划在退役前回到少年时代的独立俱乐部。

阿圭罗自从去年世界杯表现平平后就没有入选国家队，尽管他在这届赛事打入两球。

桑保利随后被莱昂内尔·斯卡罗尼替换，斯卡罗尼将曼城前锋阿圭罗召入美洲杯，而不是国米的毛罗·伊卡尔迪。

阿圭罗经常表示希望在挂靴前回到自己的祖国，他在周四的新闻发布会上重申了自己的计划。

“我总是试着(回到阿根廷)，”他告诉记者。2006年，年仅十几岁的他就离开了独立队，加盟马德里竞技。

“我知道独立队的球迷想要什么，但是我和曼城有一份合同，我试着把精力集中在剩下的两年。然后我会看看我该怎么做，但当然，独立队是我的首选。”

尽管在足总杯决赛中曼城以6-0大胜沃特福德取得历史性的国内三冠王，但阿圭罗没有获得上场机会，这也是他迄今为止最多产的赛季之一。

这位30岁的球员打入21粒英超进球，成为英超历史上第二名连续5个赛季进球至少20个的球员。

保持健康对阿奎罗的稳定性至关重要，这位前锋在准备再次在国际赛场上留下自己的印记时，正陶醉在无痛之中。

“在所有的比赛中，今年是我身体状态最好的一年。”

“我没有那么多伤病……一年中我只损失了一周半的时间。对我来说，以我的方式结束这一年是非常重要的，现在我将努力保持和国家队一样的状态。”

“当你没有被征召时，你会想象最坏的情况，但我试着在我的俱乐部做正确的事情，而不是去想它。感谢上帝，感谢我的状态，感谢我结束这个赛季的方式，我今天来到这里。”

阿圭罗的出现可能会减轻他伟大的朋友、阿根廷队队长莱昂内尔·梅西的工作量，梅西在2018年俄罗斯世界杯之后九个月没有参加国际足球比赛。

“当然，没有人喜欢失败。”阿圭罗这样评价这位巴塞罗那的超级巨星：“当然，他在他的最后几场比赛中，欧冠和国王杯都受到了影响。他不是很好，但他已经长大了，他有经验。他知道足球就是这样，你有快乐的时刻，但有时也有悲伤。他知道的最多，他很好地来到这里，我们都知道莱奥多么渴望来到这里，他散发出的幸福。他就是基础。"

“我们非常清楚他热爱国家队，我认为你(媒体)现在应该意识到这一点。”

阿根廷将在下周日主场迎战尼加拉瓜，然后在6月15日的美洲杯揭幕战中迎战哥伦比亚。