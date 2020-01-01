计划下赛季回到教练席 阿莱格里正在学英语

前斑马军团的主教练正处于休假期假，但是在谈论前往英超的时候，他承认他渴望再次工作。

阿莱格里一直与前往曼联执教联系在一起，这位前尤文图斯主帅正在学习英语，他准备在2020-21年重返教练席。

这位52岁的教练在2019年夏天离开意甲冠军后，正处于远离教练席的休假之中。

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然而，他正在回到教练席的倒计时之中，这位被高度评价的战术家准备接受工作邀约。

阿莱格里告诉法新社他未来的计划：“9月的时候我需要回来。如果我不这样做，我就会太习惯度假，我就再也不会想要工作了！”

“我还有三个月的假期，这对我来说很好。”

之前曾被暗示可能去到大巴黎替代图赫尔，当被问是否有特定位置时，他补充说：“我不想谈论我的未来,因为没有什么谈论现在,也因为这是不尊重其他教练。”

然而，阿莱格里承认学习英语是出于“个人原因”。

索尔斯克亚在老特拉福德努力建立稳定的状态，考虑到他一直被传是曼联的目标，他可能很快就有机会好好利用新的语言技能。

这位前AC米兰教练期待着再一次的执教生涯，他已经和一些业内最优秀的人才合作过了。

“足球是一个心态问题。”他谈到自己的哲学时说。

“你需要坚强的意志，做出牺牲。罗纳尔多就是一个例子。”

“有很多很有天赋的优秀球员因为没有足够的精神力量而留在同一个水平上。”

上述素质也被认为对教练来说很重要，阿莱格里认为克洛普就是目前极其顶级的教练。

他说：“现在，克洛普，自从他离开多特蒙德加盟利物浦以来，已经取得了巨大的进步。”

“伟大的教练知道他们面前有什么样的球队，他们有什么样的球员，并让他们发挥出最好的水平。”