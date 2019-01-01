警惕输球也莫过分担忧 孔帕尼强调放轻松打水晶宫

在周中0-1不敌热刺之后，蓝月亮队长希望球队在周末的联赛中，能以正确的心态避免这一情况再次发生。

曼城目前在少赛一场的情况下屈居利物浦之后，排名联赛积分榜第二。如果他们能够在所有余下的比赛中取胜，他们就将卫冕本赛季的英超冠军。

蓝月亮本轮对阵水晶宫，而利物浦则需要面对正在努力保住第三名席位的切尔西。这两场比赛的结果无疑会对争冠产生巨大影响。

够力足球了解到，在瓜迪奥拉的战术安排中，周日的联赛要优先于周中的欧冠，这或许也从一定程度上导致了他们最终在新白鹿巷不敌热刺，丢掉了欧冠四分之一决赛首回合的比赛。

不过孔帕尼相信，曼城会调整到最佳的进攻状态，以应对接下来的比赛。

他告诉够力足球以及DAZN：“我不认为在赛季结束前还会再看到那支非典型曼城。现在我们一场比赛也输不起了。现在我们所有人都必须为每一场比赛做好准备，然后放轻松，让自己进入比赛状态，尽己所能。”

“现在的每一场比赛都和决赛一样，但这也并不意味着你要想太多。我们要看到对手的长处和短处，制定相应的计划，确保打出团队效果而非各自为阵。如果我们能够做到，这才是取胜和夺冠的关键。”

“我认为这场比赛（对阵水晶宫），可能存在的最大问题就是想太多。我们是一支很出色的球队，准备也很充分，如果我们能够创造出足够的机会，那么唯一会阻碍我们胜利的就是当天的状态和不好的运气，但那仍是我们拿下比赛的关键。”

同时，孔帕尼也表示理解主帅对待周中周末两场比赛的不同态度。对于输给热刺的比赛，他继续说道：“最终你会和一支优秀的球队交手，但你们双方已经碰过三次面了。”

“我不认为我们的赛程难度比其他球队大，因为你跟同一支球队要展开三次较量，用同样的方式来对待就能带来胜利吗？我不这么认为。”