詹姆斯：从小效力威尔士 英格兰从未试过征召我

这名威尔士边锋有资格为三狮军团效力，但这件事情从未发生。

曼联的威尔士球星丹尼尔·詹姆斯承认，尽管英格兰是他的出生地，但英格兰从未就国家队征召事宜联系过他。

这名21岁的球员在老特拉福德的第一个赛季就给人留下了深刻的印象，目前他与拉什福德并列队内射手榜第一，攻入3球。

在威尔士对阵斯洛伐克和克罗地亚之前，詹姆斯透露，他从未被要求穿上三狮军团的队服——尽管他出生在英格兰的赫尔城附近。

相反，他的威尔士父亲带他去了一个未成年的威尔士训练营，他从小就融入了那里的国际青年组织。

“（我父亲）在我12岁的时候带我去北威尔士的一个营地。从那以后，我就一直为威尔士的同龄组别踢球。”詹姆斯说：“英格兰从未试图选择我。”

詹姆斯在休赛期以1500万英镑(1900万美元)的价格从英冠球队斯旺西转会而来，在这个黑暗的赛季，他一直是梦剧场的一盏明灯。

这位边锋在老特拉福德4-0大胜切尔西的处子秀中攻入一球，并在他的前四场英超联赛中打入3球。

但是红魔在一个充满的开局之后发生了转变，俱乐部在积分榜上排名第12。

詹姆斯解释说，对曼联来说，积极地改变他们糟糕的状态，不再重蹈覆辙是很重要的。

“在本赛季的英超联赛中，很多俱乐部都有年轻的阵容来展示他们的实力。我总是用同样的方式处理事情。”他说：“我在斯旺西的时候也是这样，一切都不太顺利。在足球比赛中，当事情进展不顺利时，做出反应是很重要的。当事情进展顺利时，一切都很好，但当事情变糟时，处理好这件事很重要。”

詹姆斯将在10月10日威尔士对阵斯洛伐克的比赛中上场，三天后他将回到主场对阵克罗地亚。

他为红魔的下一场比赛将是10月20日在老特拉福德对阵联赛领头羊利物浦。