詹姆斯期待欧战首秀 以减轻曼联近期压力

威尔士人将在周四第一次参加欧洲赛事，他承认红魔必须取胜。

丹尼尔·詹姆斯渴望在对阵阿尔克马尔的比赛中完成他在曼联的欧战处子秀，依次将缓解索尔斯克亚球队的压力。

曼联将前往荷兰参加周四的比赛，希望在本赛季的欧罗巴联赛中取得两连胜。

在过去的八场比赛中，索尔斯克亚的队员们只赢了两场，这还不包括在联赛杯中对罗奇代尔的点球大战，人们对教练的非议也在增加。

詹姆斯错过了战胜阿斯塔纳的比赛，当时梅森·格林伍德打进了唯一的一球，但他现在将有希望首次出现在欧洲赛场的Cars Jeans Stadion，自从8月份AFAS体育场的屋顶坍塌后，阿尔克马尔就一直使用这个场地。

这位威尔士国脚认为一个积极的结果将会帮助曼联进入淘汰赛阶段，并平息最近对他们的一些批评。

“我已经尝过了英超联赛的滋味，在欧洲赛场踢球总是与众不同。”他告诉MUTV。

“阿斯塔纳来比赛的时候，有些人在比赛前就把写得一无是处，但他们给了我们一场精彩的比赛。我认为你永远不可能把这些队伍排除在外。如果他们不是很好的队伍，他们就不会参加比赛。我们在欧洲踢的每一场比赛，都必须做好准备。”

“有一个好的开始是很重要的，这是我们必须取得胜利的另一个开端，因为这将减轻我们的压力，真的。人们希望我们能在小组中晋级，所以两连胜就很好了。”

“正如你所看到的，当我们进球的时候，我们都在一起，当我们失球的时候，我们也都在一起。这是如此重要。我们有一个伟大的团队，团队精神是其中重要的一部分。”

周四比赛的场地是人工草地，但詹姆斯不认为在这样的场地上打球是表现不佳的借口。”

他说：“所有的男孩都是从踢人工草地开始长大的。很明显，这将是一个不同的考验，因为在国外踢球总是很难。在英超踢球是不同的，但这是我们期待的，我们也准备好了。”

“我认为表面(人草和真草)真的很相似。它比真草硬一点，但是球在上面的移动是一样的。”

“这是球员们都知道无法改变的事情，我们不会让这一情况影响我们。”