詹姆斯·斯杜马：马内和萨拉赫造就了利物浦的成功

这名退役的足球运动员挑选了两名非洲球星，他们让默西塞德俱乐部重现辉煌背后的最大力量。

前肯尼亚后卫詹姆斯·斯杜马解释了为什么萨迪奥·马内和穆罕默德·萨拉赫是目前利物浦最有影响力的球员。

这两位非洲球星在利物浦近几个赛季表现非凡，斯杜马甚至表示，萨拉和马内的名字在利物浦近期的成功中随处可见。

“任何时候只要有人提到利物浦，萨拉赫和马内的名字就会自动出现。”斯杜马告诉够力足球。

其他球队

“如果你说的是利物浦，而没有提到那两名非洲球员，那么你肯定不是在说利物浦，我和你都知道这一点。”

“这是事实。”

斯杜马指出了两人的进球数量来支持他的观点，他们是尤尔根·克洛普麾下的最关键球员。

在英超联赛中，萨拉赫有16个进球，而他的塞内加尔队友在联赛因新型冠状病毒而停赛前也打入了14粒进球。

这位两届肯尼亚超级联赛冠军队长补充道:“看看他们的进球数，让我告诉你，只要有像萨拉赫和马内这样的球员，就没有一支球队是你无法击败的。”

“他们一直在相互创造破门机会，所以我并不反对有人认为，这两个人代表了利物浦现在状态的说法。”

不过，和斯杜马的观点不太相同，索法帕卡前锋罗纳德·奥科斯相信红军近几个赛季的成功是全队共同努力的结果。

对他来说，把利物浦的成功几乎全部归功于萨拉赫和马内的说法是错误的。

“他错了。”奥科斯回应斯杜马关于萨拉赫和马内的观点。

“我知道很多球员都在这支球队中发挥了重要作用，红军并不像巴塞罗那和尤文图斯那样患有严重的梅西和C罗依赖症，安菲尔德是不同于这两支球队的。”

“这是一个团队的努力结果，这对利物浦来说效果很好，当然他们也有一些无名英雄，比如维纳尔杜姆、詹姆斯·米尔纳、法比尼奥和乔丹·亨德森。”

“范戴克、阿诺德和罗伯逊一直以来的表现也很出色，总的来说，马内和萨拉赫的光芒是全队的共同努力结果。”

在与冠状病毒相关的联赛停赛之前，利物浦以84分的成绩位列积分榜榜首，紧随其后的是对手曼城，积57分。