詹姆斯：我爱利物浦所有人 此外还有C罗、梅西与疯狂的伊布

这位三届NBA总冠军得主是一位狂热的足球迷，他在赛季停摆自我隔离期间谈到了自己最崇拜的足球足球运动员。

葡萄牙巨星C罗和“疯狂的”伊布拉希莫维奇在勒布朗·詹姆斯最喜欢球员名单上排名很高——不过，在默西塞德郡踢球的利物浦球员们才是他的最爱。

这位35岁“高龄”的俄亥俄州人目前仍然活跃在职业篮球赛场上，尽管还没有退役，但他已经被认为是这项运动历史上最伟大的球员之一。

詹姆斯在家乡球队克利夫兰骑士开始了自己的NBA职业生涯，然后在2010年转投迈阿密热火，并在那里达到了自己职业生涯的最巅峰，分别在2012年和2013年获得了两枚总冠军戒指。

其他球队

2015年，他再次回到骑士队，带领球队首次在总决赛中战胜金州勇士，捧起了自己的第三座总冠军奖杯。

目前，詹姆斯正效力于洛杉矶湖人，在NBA赛季因新型冠状病毒爆发而停摆后，他有了很多的空闲时间。

詹姆斯也借此机会表达了自己对足球的热爱，在Instagram上告诉粉丝们他最喜欢观看的比赛。

“最喜欢的足球运动员？”他在社交媒体网络上解释道。

“我喜欢的足球运动员有几个，他们都是伟大的球员。不过首先，我要说的是利物浦的每一位球员，真的，每一位利物浦球员我都很喜欢。”

“除了他们，我还喜欢姆巴佩、内马尔、C罗，这些人都是传奇人物，我爱他们。我爱C罗，我爱内马尔，我爱姆巴佩。不过上面的这些人都只是我喜欢球员中的一部分。”

“当然，我最喜欢的球员还有梅西，他是一位真正的传奇。伊布？他是个疯狂的家伙，但是这个疯狂的家伙真得很厉害。”

考虑到他是利物浦的股东之一，这位篮球明星对目前英超联赛积分榜榜首的崇拜并不令人意外。

2011年，这位篮球明星与芬威体育集团的所有者达成了一项协议，购买红军的一小部分股份，并与俱乐部进行了一些合作。

“很少有运动员能达到他的全球影响力、吸引力和标志性地位，”利物浦主席汤姆·维尔纳当时这样说。

“我们认为，利物浦与詹姆斯在新兴国际市场的合作和共同认可的商业机会，能够带来无法预见的机遇，任何一方都无法单独实现这些机遇。”