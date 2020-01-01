詹姆斯坚称曼联心态积极 二次交手信心更足

红魔边锋强调自己的球队从来没有觉得自己不如对手强大，即使是面对目前领跑联赛积分榜的死敌利物浦。

曼联将在当地时间周日傍晚与利物浦展开本赛季次回合的双红会较量。22轮联赛之后，曼联仅排在积分榜第5位，与 位居榜首的利物浦之间相差27分。

去年10月的首轮双红会，双方在老特拉福德握手言和，曼联也成为了本赛季至今唯一一支从克洛普的球队手中抢分成功的球队。

这样的结果也让红魔边锋丹尼尔-詹姆斯对这次交手充满信心。他告诉《每日邮报》：“在任何比赛中，我都不认为我们处于弱势。”

“这是我从来到这里的第一天就学到的东西，我们是曼联。”

“比赛会很困难，但我们态度积极。我们是唯一一支从他们那里拿到分数的球队，我们对此报以很高的期望。”

“我们会像上次一样。上次我们运气不好，让他们打入扳平比分的一球，只收获了一场平局。我们会无所畏惧地迎接比赛。”

尽管本赛季开局不利，但曼联已经开始在积分榜上逐步稳固了自己的位置。并且詹姆斯相信，有万比萨卡和马奎尔为曼联镇守防线，这将帮助球队获得更多信心。

威尔士国脚继续说道：“上次我们和他们（利物浦）交手，我们距离降级区只有1分之差，压力很大。“

“球员们也都能感受到这点，即使他们很好地控制住了比赛。”

“这回我们显然会更加自信。任何球队都需要有一个稳固的后防作为基础。我们在上个转会窗把大笔的经费投入到签下万比萨卡和马奎尔上，因为我们需要更好的防守，并且需要对比赛的控制力。”

反观利物浦方面，红军主帅克洛普也为对手送上了支持。德国人相信曼联最终可以为下赛季锁定一个欧冠席位。