言出必行 莫雷诺声明：我不会阻碍恩里克回归

路易斯·恩里克的前助理在执教西班牙国家队仅仅几个月后就“被”辞职了，他承认这种感觉“苦乐参半”。

罗伯特·莫雷诺在西班牙主教练路易斯·恩里克重返国家队后坚称自己“问心无愧”，尽管他承认自己“有一种苦乐参半的感觉”。

今年早些时候，助理教练莫雷诺接替了路易斯·恩里克的位置。莫雷诺因为他的小女儿莎娜患上了骨癌而辞职。

然而，前巴塞罗那教练路易斯·恩里克本周回来了，取代了莫雷诺，莫雷诺曾在他之前的多个位置上与他共事。

尽管莫雷诺在周三的一份声明中表示，他不会评估自己作为西班牙主帅的最后日子，以避免“各方不断的指责和辩解”。

但是这位42岁的教练还是感谢了恩里克、他的工作人员、西班牙足协和媒体，同时也为他在周一最后一场比赛后没有对记者讲话而道歉。

他在声明中补充道：“我问心无愧。不可能取悦所有人，但我真诚地告诉你，我尊重所有人的意见。我一直坚持我是一个言出必行的人，如果恩里克决定回来，我不会成为一个障碍。我会这样做，尽管这意味着我要离开。我祝福他，因为他的快乐将属于我们。”

在谈到恩里克个人生活中的“极端情况”时，莫雷诺说他希望自己从来没有被要求成为教练。

他总结道：“作为一名纯粹的教练，我的经历开始和结束都是一样的，有一种苦乐参半的感觉。作为一名热爱足球的教练，我必须向前看，迎接新的挑战。我已经准备好迎接领导新项目的挑战。”