解雇詹保罗 AC米兰聘请皮奥利担任球队主教练

这位前国际米兰、拉齐奥和佛罗伦萨的主教练成为了不到6年的时间里红黑军团的第七任主教练。

AC米兰已经确认了斯特凡·皮奥利作为俱乐部新主帅的任命，合同为期两年。

马尔科·詹保罗因为在本赛季开局糟糕而被解雇，皮奥利接过了圣西罗帅位。

米兰目前在意甲联赛中排名第13位，詹保罗在执教红黑军团的前七场比赛中只赢了三场。

周六对热那亚的胜利并不足以让他免于被解雇，现在皮奥里面临的任务是扭转俱乐部的状态，让他们重返欧洲足球。

自从2003年皮奥利在萨勒尼塔纳开始执教以来，米兰已经是他执教生涯中的第13支球队。

他曾效力于帕尔马、博洛尼亚和拉齐奥，以及米兰的同城死敌国际米兰，但在那里他只呆了6个月就于2017年夏天被国际米兰解雇。

自那以后他为佛罗伦萨执教了两个赛季，并于2019年4月从紫百合辞职。

自从2014年1月阿莱格里被解雇以来，皮奥里成为了第七个在米兰的永久教练。

像西多夫、因扎吉、米哈洛维奇和蒙特拉这样的教练在过去的五年里都曾经离开过，加图索是自阿莱格里离开后执教时间最长的主教练。

前米兰和意大利中场球员上赛季带领球队取得了第五名的成绩，以1分的差距输给了国际米兰，失去了第四名和冠军联赛的席位。

这还不足以让加图索留任，在他离开之后，有消息证实俱乐部已经接受了欧足联的禁令，被禁止参加2019- 2020赛季的所有欧洲赛事，这意味着他们不能参加欧罗巴联赛。

由于无需兼顾欧洲大陆赛事注，以及夏季签下拉菲尔·莱奥、安特·莱比奇、西奥·埃尔南德斯和伊斯玛尔·本纳塞尔等人后，米兰被拍普遍认为可以专注于国内事务和挑战前四的排名。

然而，他们现在已经落后第四名那不勒斯四分。

皮奥利上任后的第一场比赛将在10月20日迎来他的新东家莱切，11月底前接下来的五场比赛对手包括与罗马、拉齐奥、尤文图斯和那不勒斯。