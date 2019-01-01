解雇温格花费1710万镑 阿森纳财政紧张源头竟在此

阿森纳财报显示，为解雇温格和其团队，球队支付了1710万英镑。因未进入欧冠联赛，目前阿森纳财政方面的情况非常紧张。

温格在上赛季结束后从阿森纳主帅的位置上离开。据阿森纳财报显示，球队解雇温格和其教练团队总共支付了1710万英镑。

虽然温格离任时与球队还有一年的合同，但俱乐部为解雇他和教练团队已向他们支付了这一年的全部工资。

阿森纳的财报显示，阿森纳的所有人员工资为2.233亿英镑，比去年上涨了12%。上赛季，曼联俱乐部的工资总额为2.96亿英镑，曼城为2.6亿英镑，而切尔西的工资总数为2.4亿英镑。

虽然阿森纳的净利润达到5660万英镑，但这都是拜球队不断出售球员所赐。近几年，球队先后将桑切斯交换至曼联获得了约3000万英镑，将张伯伦卖给利物浦拿到3500万英镑，吉鲁转会切尔西让球队收获1800万英镑，沃尔科特以2000万英镑的价格转会埃弗顿。

阿森纳总财政总收入由之前的4.228亿英镑降至3.882亿英镑，下降了10个百分点。这是因为球队未能进入欧冠联赛并受到处罚等原因。因此，目前埃梅里无法在转会市场上大力引援。

阿森纳主席凯瑟克称：“由于球队未能进入欧冠联赛，这让球队的财政方面饱受压力。目前球队的首要任务就是重新进入欧冠。”

虽然阿森纳财政收入出现问题，但球队前CEO加奇迪斯在转投AC米兰后，还获得了小幅涨薪。