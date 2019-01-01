解雇温格图啥呢？佩蒂特嘲讽埃梅里重蹈覆辙

枪手名宿认为，酋长球场在换帅后并没能翻开新的篇章。

在佩蒂特看来，虽然解雇了为枪手服役22年的老帅温格，但鉴于俱乐部拒绝改革的态度，埃梅里接班后所面临的问题，与温格在任时并无二致。

连续2年无缘积分榜前四，温格在2018年夏天选择了告别，前大巴黎主帅埃梅里接过了兵工厂的教鞭。俱乐部和球迷都期待着这位新帅能够给酋长球场带来新的气息，帮助枪手重回欧冠赛场。

而本赛季开局至今，阿森纳仍堪堪排在第五，距离排名第四的切尔西还有6分差距。并且在这个冬窗，阿森纳始终传出的都是出售球员的消息，进项只有租借球员。

佩蒂特曾经与枪手一同享受过英超冠军的无上荣光，这位前枪手中场告诉《镜报》：“温格已经离开了，但给我的感觉是，故事还是老故事。”

“后温格时代，我们本期待从俱乐部那里获得更多，但我现在非常失望。”

“如果你解雇了主帅，你就需要进行改革。但我还要问个问题‘为什么要解雇温格？’如果谁能给我一个答案，我想我会很高兴。”

“你没有给埃梅里权利去做出改变，没有给他权利去买入新的球员来支撑他转变场上风格，那为什么要把一切搞得一团糟呢？”

“这支球队还不足以争夺冠军，不过已经足够实力去争取三四名的位置，仅此而已。他们年复一年都是如此。”

“我会想‘好吧，你解雇了温格，他贡献了那么多出色的赛季。’但在此之后，我也会期待俱乐部有所改观，但这没能发生。”

“你解雇了温格，你就得给埃梅里权利去改变一些事情。但老实说，并没有，现在与过去没有区别。”

“在温格离开后，我没看出来任何变化。我对埃梅里仍然充满信心，他是位很有天赋的主帅，但他也需要挑选适合自己的球员，显然，阿森纳需要调整阵容。”

佩蒂特同时指责枪手缺乏性格，难以与充满野心的对手一较高下。法国人继续说道：“我看了上一场和西汉姆的比赛，我就在考虑，你怎么能不上拉姆塞和厄齐尔，你是知道你没有其他有创造力的前锋可用的。”

“所有进球的压力都要奥巴梅扬和拉卡泽特来扛，对于阿森纳来说，这可不太好。”