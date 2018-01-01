解雇后首度发声 穆里尼奥：执教曼联无比自豪

葡萄牙人感谢了他的同事，同时要求媒体让他过上一种“正常的生活”。

穆里尼奥在离开曼联后发表了一份声明，赞扬了俱乐部中共事的同僚，同时要求媒体在他重返足坛之前给他一些空间。

周二，穆里尼奥被俱乐部解雇，结束了他在红魔的任期。

周三早些时候，葡萄牙主教练被记者拦住后表示在他被解雇后，俱乐部和他都会在没有对方的情况下继续生存下去。

他的位置已经被索尔斯克亚取代，并将暂时接管球队直到赛季结束。

穆里尼奥在声明中说道:“自从我来到曼联的第一天起，我就非常自豪地佩戴着曼联的徽章，我相信所有曼联的球迷都认识到了这一点。”

“就像我以前的俱乐部一样，我和一些很棒的人一起工作过，我相信其中一些人会成为我一生的朋友。”

“我知道你们都了解我的职业原则。每次告一段落的时候，我都会表达我最深的敬意，我不会对我以前的同事做任何评论。”

“我希望媒体也尊重我的立场，让我过回正常的生活，直到我决定再次回到足球场上。圣诞快乐。”

在上周末1:3输给利物浦之后，俱乐部做出了解雇穆里尼奥的决定，这是曼联本赛季在英超17场比赛中的第五场失利。

那场失利之后，曼联在积分榜上排名第六，落后第四名11分。

穆里尼奥的任期曾带领红魔拿下了包括了欧罗巴联赛和联赛杯的冠军，同时俱乐部也在这个赛季的欧冠16强中与巴黎圣日耳曼进行交锋。

索尔斯克亚的统治将从周六客场挑战挪威人的前俱乐部卡迪夫城开始。