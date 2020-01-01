解释阿里被放屁原因 穆帅：热刺同一位置阵容太庞大了

穆里尼奥解释了自己放弃使用阿里的原因，他认为这位英格兰国脚在热刺队内拥有太多的竞争者。

在德勒·阿里被连续两场比赛被排除在大名单之后，何塞·穆里尼奥解释了自己如此选择的原因，他表示这是因为球队阵容太过庞大。

在上周末热刺主场迎战埃弗顿的比赛中，阿里是穆尼尼奥新赛季第一场比赛首发十一人中的一人，不过最终他们以0-1输掉了比赛，而阿里也在中场休息时就被换下。

葡萄牙主帅坚称，他的决定纯粹是根据战术而做出的，尽管有报道称两人在更衣室内发生了争吵，而在周四对阵普罗夫迪夫火车头的比赛中，这位英格兰国脚就第一次被排除在了大名单之外。

其他球队

阿里也没有和热刺的其他队员一起前往圣玛丽球场参加周六下午与南安普顿的比赛，现在有迹象表明这位中场球员在俱乐部的日子屈指可数了。

穆里尼奥在英超联赛的赛前采访中解释了阿里的缺席，当被问及他目前是否存在伤病问题时，他表示:“并不是，我们阵容太过庞大，人数众多，很难管理。我从没有过这么庞大的阵容，也不想要这么庞大的阵容，对我来说，选18名球员进入大名单，让其他10人留在训练场进行训练，是不容易的。”

“球员太多球员了，所以我让孙兴慜、小卢卡斯和凯恩首发。我们在替补席上还有穆萨·西索科、拉梅拉和贝尔温。我们有些位置的球员太多了，而其中有些人为此付出了代价。”

这位前切尔西和曼联主帅因在过去十年里以公开抨击自家球员而出名，阿扎尔、胡安·马塔、卢克·肖和保罗·博格巴都曾与他在更衣室呢发生了争吵与矛盾。

托特纳姆热刺俱乐部纪录签下的坦吉·恩东贝莱也感受到了穆里尼奥的尖利，在2019-20赛季的后半段，他的健康状况和球场上的态度与水平多次受到质疑。

事实上，早在去年11月，这位57岁的教练刚开始执教北伦敦时就批评过阿里，暗示他在2019年之前的表现并没有达到自己要求的标准。

穆里尼奥开玩笑地和阿里对话：“我问他，‘你是阿里还是阿里的哥哥？’他告诉我，他是阿里。我说‘好吧，那你就踢出阿里的实力来’。”

随着加雷斯·贝尔周六从皇家马德里回到热刺，阿里的出场顺序将进一步下降。

不过根据《电讯报》的报道，巴黎圣日尔曼已经对这位热刺前腰发出了邀请，不过目前尚不清楚开出的是转会报价还是租借加选择性买断。据悉图赫尔和体育总监莱昂纳多对这位英格兰国脚很感兴趣，而与穆里尼奥关系紧张的阿里也极有可能不在球队的未来计划之内，成为今夏离开新白鹿巷的又一位球员。

阿里与热刺的合同将在2024年到期，目前他在转会市场上的身价依旧有6000万欧元左右，除了巴黎圣日尔曼，国际米兰也希望能在今夏以租借的身份将其签下，而早在执教切尔西期间，孔蒂就非常欣赏这位英格兰国脚。