解读K联赛赛制：12队巧凑33+5轮比赛

2021赛季K联赛即将结束，蔚山现代和全北现代正争夺冠军，两支球队均完成了38场比赛中的32轮。此外，两支升班马球队水原FC和济州联队也表现出色，分别排在第4和第5位。然而，传统豪门首尔FC则表现得很挣扎，目前排名第9。

2021赛季K联赛即将结束，蔚山现代和全北现代正争夺冠军，两支球队均完成了38场比赛中的32轮。此外，两支升班马球队水原FC和济州联队也表现出色，分别排在第4和第5位。然而，传统豪门首尔FC则表现得很挣扎，目前排名第9。

目前，K1联赛共有12支参赛球队，这一数字要少于J1联赛（20支）以及中超联赛（16支）。一般来说，世界上大多数职业足球联赛每个赛季都会举行大约30到40场比赛，但对于只有12支球队的K联赛来说，要完成相同数量的比赛并不容易。

因此，K联赛采用了分裂系统作为解决方案。这借鉴了苏格兰超级联赛的模式，该联赛也由12支球队组成。首先，所有12支球队各对阵3次，最多可进行33轮比赛。随后，前6名的球队和后6名的球队将再次对阵，再打5场比赛。这样一来，可以完成38轮比赛。

前33轮比赛，被称为常规阶段，后5轮比赛则称为决赛阶段。从常规阶段中获得的所有记录，包括积分、胜负场次，都会被继承到决赛阶段中。不过，决赛阶段所获得的积分不能使排名靠后的球队升入排名靠前球队的行列。

决赛阶段不仅仅是为了保证比赛数量，还旨在为球迷带来更好的观赛体验。每当赛季尾声时，一些排名确定的球队间就不会踢出紧张、激烈的比赛。这种赛制可以最大程度上减少这类无意义的比赛。决赛阶段会产生许多跌宕起伏的情节，排名靠前的球队争夺冠军和亚冠门票，而排名靠后的球队则力争避免降级。

此时此刻，常规阶段还剩下一轮，而杀入争冠组的门票还剩下两张。济州联、水原蓝翼和浦项制铁正为冲击前六名的位置而努力。