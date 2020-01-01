解析:罗纳尔迪尼奥是如何成为巴拉圭监狱足球之王的

小罗因无厘头的犯罪行为沦为了巴拉圭监狱的囚犯，并在监狱比赛中赢得了一头16公斤的小猪，这个剧情绝对称得上最具想象力的好莱坞编剧的最佳作品。

在2001年的体育喜剧《劣等阵容》中，维尼·琼斯扮演了声名狼藉的前足球运动员、罪犯丹尼·米安，他被腐败的典狱长胁迫，成为了一支由囚犯组成的足球队的队长，并需要与狂暴且训练有素的狱警们对决。按照典型的好莱坞风格，米汉和他那帮可爱的小伙子们最终战胜了压迫者，让典狱长陷入了尴尬的境地。

这样的故事在现实生活中似乎太过牵强，但在巴拉圭，生活似乎可以模仿艺术。巴西传奇球星罗纳尔迪尼奥将在该国的阿古帕西翁特别监狱服刑，当他在球场上消磨着监狱时光的时候，而律师和检察官们则在试图弄清这起神秘案件的真相。

三月初，罗纳尔迪尼奥和他的哥哥罗伯托一同在亚松森的一家酒店被逮捕，罪名是使用伪造的巴拉圭护照入境。从那以后，他就一直处于被拘留的状态，而他针对这一案件的上诉，也被法院驳回，因为害怕小罗逃回巴西，法院拒绝了小罗的保释请求。

其他球队

可以预见的是，巴西人会享受自己监狱名人的地位，他给其他人签名，并和室友一起摆姿势拍照，其中包括了毒贩和危险至极的PCC帮派成员。

罗纳尔迪尼奥的新同事之一是前卢克诺体育俱乐部主席费尔南多·冈萨雷斯·卡尔加洛，以及他的父亲，前巴拉圭足协副主席拉蒙·冈萨雷斯·达，他们都是因洗钱而被拘留;至于另一位罪犯，国会议员米格尔·奎瓦斯，则是被指控非法敛财、影响走私和其他腐败行为，他们都是巴西人的粉丝。

这位前巴塞罗那和米兰球星目前情绪高涨，前巴拉圭国脚皮皮诺也来拜访了自己的朋友，并表示“我愿意把所有的力量都奉献给这位创造了世界足球历史的天才，”他还表示，全体巴拉圭人都会支持他。

除了这位前国脚，他们的王牌球员费尔南多·卢戈也来拜访了小罗。这位球星在探监后得知小罗受到了很好的对待，也了解了小罗入狱的原因，在此之前，他似乎并不明白为什么小罗会被关进监狱。“也许只有上帝知道他做了什么，”这是卢戈传达给Globo电视台的信息——但与此同时，即使在监狱里，小罗也一样闪耀着整个足球场。

在阿古帕西翁监狱，每个星期五都会有一场精彩的比赛，囚犯们分成不同的小组，参加五人制足球比赛。从逻辑上来讲，所有的参赛者都希望拥有罗纳尔迪尼奥，因为这能够增加他们获胜的机会。在这场比赛后，他们烧烤了一头小乳猪，并特别强调称，这头猪的体重达到了16公斤。

冈萨雷斯·卡加洛过去在足球界一直是个精明强干的球员，为了确保巴西人加入自己的阵型，他与相关人员进行了谈判。当一位乐于助人的后卫借给小罗一双球鞋之后，巴西传奇终于能够登场比赛了。

在这场表演赛中，小罗展示了自己“令人发指”的球技，打进5球，并贡献了6次助攻，帮助球队最终以11比2的比分赢得了胜利。

小罗的对手们绝对是这个地球上最倒霉的囚犯，和这位世界杯、欧冠、南美解放者杯冠军同场竞技，这样的比分并不会让人感到意外。

这位明星囚犯微笑着站在冠军奖杯旁边，不过未来的晚餐、那头16公斤的小乳猪，并没有和奖杯一起出现。

当罗纳尔迪尼奥在他被迫的新环境中享受自己的时候，他的前景看起来很暗淡。这位球星已经发现自己在祖国面临着严重的财政和法律问题，2019年，他的巴西和西班牙护照以及57处房产被没收，原因是他无视法律在阿雷格里港搭建违法建筑并拒绝缴纳罚款。

当被逮捕时，39岁的小罗声称假护照是其他人送给他和他哥哥的礼物，使用假护照是一个无辜的错误。他的律师也重复了同样的论点，他的律师对记者说，他的当事人“不知道这是犯罪……他只是一位白痴。”

然而，检察官将矛头指向了罗纳尔迪尼奥的助手达丽娅·洛佩兹，她是安排罗纳尔迪尼奥前往巴拉圭的幕后黑手，据称，她是小罗假护照的提供者。洛佩兹现在是一名逃犯，因为他无视了警方的传唤。另一个离奇的事件是，警方突袭了迪丽娅的一处房产，发现了大约6000个印有罗纳尔迪尼奥头像的足球——和护照上的照片一模一样。

巴西人访问巴拉圭的动机(表面上是受洛佩兹领导的慈善基金会的邀请)和假文件仍然是一个谜。与此同时，他仍然在特别监狱中，上演着自己的个人监狱电影，一部不需要任何悬疑剧情就能吸引别人关注的电影。这位曾经的世界最佳球员，在发现自己与谋杀犯、洗钱者以及骗子住在一起后，依旧面带着微笑。